Marius Șumudică, verdict despre lupta pentru titlu după Rapid - UTA 2-0: "Nu avem nici 1% șansă!" - Antena Sport

Marius Șumudică a venit cu un verdict despre lupta pentru titlu după Rapid – UTA 2-0. Antrenorul giuleștenilor a surprins la interviul de la finalul partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După victoria cu UTA, Rapid a urcat pe locul al 5-lea în Liga 1, la 2 puncte de locul al 2-lea, ocupat de Universitatea Craiova și la 7 lungimi de liderul U Cluj.

Marius Șumudică, verdict despre lupta pentru titlu după Rapid – UTA 2-0

Chiar și așa, Marius Șumudică a dezvăluit că nu se gândește la titlu, în acest sezon. Antrenorul de la Rapid este de părere că echipa sa nu are nici 1% șanse de succes, în ceea ce privește ocuparea primei poziții la finalul sezonului.

Totuși, Marius Șumudică a dat asigurări că se va lupta pentru titlu în sezonul viitor, în cazul în care va mai fi antrenorul celor de la Rapid.

„Creștem de la joc la joc, parametrii fizici sunt ok. Încă nu am realizat nimic, obiectivul este play-off-ul, trebuie să mai facem măcar 20 de secunde. Dacă îmi spunea cineva când am preluat echipa că voi depăși Oțelul, FCSB, că suntem la un punct-două de Dinamo, CFR, Craiova.. Dacă îmi spunea cineva, nu credeam.