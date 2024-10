„Merg pe o bombă!” Florin Răducioiu anunță o surpriză în lupta la titlu! Echipa pe care mizează - Antena Sport

Florin Răducioiu anunță o surpriză în lupta la titlu Florin Răducioiu, în timpul unei conferinţe de presă / Hepta Florin Răducioiu anunță o surpriză în lupta la titlu din Liga 1. Fostul internațional speră ca U Cluj să triumfe în acest sezon, având doar cuvinte de laudă la adresa lui Ioan Ovidiu Sabău. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ U Cluj este lider în Liga 1, după 12 etape disputate. Clujenii trec însă printr-o perioadă dificilă, fiind fără victorie de trei runde. Florin Răducioiu anunță o surpriză în lupta la titlu Florin Răducioiu a oferit un verdict surprinzător despre lupta la titlu și a transmis că își dorește ca U Cluj să devină campioană. Fostul internațional vrea ca Ioan Ovidiu Sabău să devină campion. Răducioiu susține că nu e imposibil ca U Cluj să devină campioană, mărturisind că echipa lui Ioan Ovidiu Sabău este greu de învins. „Sincer, aș vrea ca Neluțu Sabău să câștige. E un băiat extraordinar, am o relație de prietenie cu el. Aș vrea ca U Cluj să câștige campionatul anul ăsta. Merg pe o bombă! Îl apreciez foarte mult, e un prieten extraordinar, merită să câștige campionatul. Reclamă

Este greu, dar nu întâmplător este acolo. Neluțu face o treabă foarte bună, e foarte greu să câștigi împotriva echipei sale. Mă bucur și sper să o țină cât mai mult așa și să câștige titlul”, a declarat Florin Răducioiu, conform sport.ro.

Ioan Ovidiu Sabău și-a taxat jucătorii, după ultimul meci

Ioan Ovidiu Sabău și-a „taxat” jucătorii după Unirea Slobozia – U Cluj 2-2. Antrenorul „șepcilor roșii” este de părere că elevii săi au crezut că vor câștiga fără probleme duelul cu echipa lui Adrian Mihalcea.

„Sunt mulțumit pentru că am revenit. La cum am arătat în prima repriză trebuie să te și bucuri, a doua repriză am revenit, am înscris, am mai avut două sau trei situații. Așa ca primă concluzie, avem mult de lucru. Nu conștientizăm și nu realizăm că am fost o altă echipă ca tot ce înseamnă concentrare, organizare, modestie.

Mă preocupă în aceste două săptămâni de pauză ce am de făcut cu ei pentru a îi aduce la un nivel de forță, de viteză, de încredere, de tot ce înseamnă dueluri. Pierdem atât de ușor duelurile unu la unu. Poate că ne-am crezut prea valoroși și prea importanți. Atunci s-a creat acea stare de mulțumire și că se pot rezolva lucrurile și când nu suntem total pregătiți”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la digisport.ro.

