Ioan Ovidiu Sabău și-a "taxat" jucătorii după Unirea Slobozia - U Cluj 2-2: "Ne-am crezut prea valoroși și importanți!" - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău și-a „taxat” jucătorii după Unirea Slobozia – U Cluj 2-2. Antrenorul „șepcilor roșii” este de părere că elevii săi au crezut că vor câștiga fără probleme duelul cu echipa lui Adrian Mihalcea.

U Cluj a făcut un pas greșit în Liga 1 și a remizat cu Unirea Slobozia. Partida care s-a jucat la Clinceni a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro.

La finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre prestația echipei sale și nu s-a ferit de cuvinte. Acesta a dat de înțeles că jucătorii de la U Cluj s-au relaxat, având în vedere că sunt lideri în Liga 1.

De asemenea, Sabău a spus și la ce capitole va avea echipa de lucrat, în pauza competițională provocată de meciurile echipelor naționale.

„Sunt mulțumit pentru că am revenit. La cum am arătat în prima repriză trebuie să te și bucuri, a doua repriză am revenit, am înscris, am mai avut două sau trei situații. Așa ca primă concluzie, avem mult de lucru. Nu conștientizăm și nu realizăm că am fost o altă echipă ca tot ce înseamnă concentrare, organizare, modestie.