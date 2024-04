"Mi-am bătut joc!" Ştefan Târnovanu şi-a asumat toată răspunderea după Sepsi - FCSB 2-2. Răspuns la ameninţările lui Gigi Becali - Antena Sport

„Amânăm titlul din cauza mea. Vreau să încep prin a spune că îmi cer scuze faţă de colegi. Mi-am bătut joc de două puncte. Îmi cer scuze faţă de ei, faţă de suporteri. Mai avem un pas de făcut.

Am văzut că Ştefănescu se pregăteşte să pună mingea în spatele nostru, am strigat, dar am ieşit rău şi am greşit. Băieţii nu au nicio vină, sunt 2 puncte pe care eu le-am pierdut.

În primul rând, suntem la cel mai important club din ţara asta. Dacă tu ca fotbalist nu ai puterea să treci peste ce spune cineva, indiferent că e nea Gigi… rămâne să demonstrez pe teren.

Un fake news (n.r. plecarea lui de la FCSB), nu am spus sub nicio formă că vreau să plec de aici. Am spus că îmi doresc să fac bagajul pentru EURO, e doar dacă merit. Din acele cuvinte a ieşit un scandal fără sens.

Se simte presiunea, doar că această presiune a fost de la începutul campionatului. Suntem foarte aproape, încercăm să se termine cât mai rapid„, a declarat Târnovanu la digisport.ro.

După ce a încheiat la egalitate cu Sepsi, FCSB a ratat şansa de a deveni campioană în etapa a şasea a play-off-ului. Astfel, nici în cazul în care Universitatea Craiova va pierde duelul cu CFR Cluj, roş-albaştrii nu se pot încununa campioni, deoarece Farul a învins-o pe Rapid şi a acumulat 35 de puncte. FCSB poate deveni campioană matematic în runda următoare, atunci când se va duela cu Farul, pe teren propriu. O victorie îi face pe roş-albaştrii campioni, indiferent de rezultatele pe care Universitatea Craiova le va mai obţine, în partidele cu CFR Cluj şi Rapid. Cum arată clasamentul din play-off, după Sepsi – FCSB 2-2: 1. FCSB, 46 p 2. Farul, 35 p 3. Universitatea Craiova, 34 p 4. CFR Cluj, 31 p Reclamă

5. Rapid, 29 p

6. Sepsi, 28 p

Sepsi OSK – FCSB 2-2

Meciul de la Sf. Gheorghe a început cu ocazi de ambele părţi, Alexandru Băluţă lovind bara în minutul 7. Oaspeţii au deschis scorul în minutul 9, prin Florinel Coman, care a ieşit însă după numai zece minute, uşor accidentat. Atacantul a fost înlocuit cu David Miculescu.

În minutul 22 Roland Varga a egalat situaţia de pe tabela de marcaj, dar nou intratul Miculescu a readus oaspeţii în avantaj, în minutul 34. Sepsi a egalat prin Florin Ştefan, în minutul 70, la o ieşire nefericită a portarului Târnovanu. Până la final nu s-a mai înscris şi meciul s-a terminat la egalitate, scor 2-2.

În clasament, FCSB este lider, cu 46 de puncte, iar Sepsi ocupă ultimul loc în clasamentul play-off-ului, cu 28 de puncte.

SEPSI: Niczuly – Aganovic (A. Dumitrescu 73), D. Ciobotariu, Kecskes (Ninaj 46), Fl. Ştefan – R. Varga (Kallaku 60), Alimi, Renţa (Oroian 46), K. Varga (C. Matei 60) – Debeljuh, M. Ştefănescu. ANTRENOR: Bernd Storck

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Lixandru (B. Alhassan 80), Şut, Olaru – Oct. Popescu (Radaslavescu 67), Al. Băluţă, Fl. Coman (Miculescu 19). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Alimi 31, Aganovic 63 / Radunovic 86, V. Creţu 86

Arbitri: Andrei Moroiţă – Mircea Grigoriu, Ovidiu Artene – Andrei Antonie

Arbitri VAR: Horia Mladinovici – Ionel Dumitru

Observator: Nicolae Marodin

