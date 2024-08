Mihai Rotaru a anunţat plecarea iminentă a lui Alexandru Mitriţă de la Universitatea Craiova: "Are ofertă foarte bună pe 3 ani!" - Antena Sport

Mihai Rotaru a anunţat plecarea lui Alexandru Mitriţă de la Universitatea Craiova Mihai Rotaru, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport Mihai Rotaru a anunţat plecarea iminentă a lui Alexandru Mitriţă de la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a dezvăluit că Mitriţă are pe masă două oferte. O echipă a trimis şi oferta salarială, care este un de milioane. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mihai Rotaru a spus că oferta este una bună, iar Mitriţă ştie de ea de câteva zile. Totuşi, Mitriţă a ţinut să joace cu Sepsi, cu riscul de a se accidenta şi de a rata transferul. Mihai Rotaru a anunţat plecarea iminentă a lui Alexandru Mitriţă de la Universitatea Craiova „Mitriță trebuie felicitat pentru că a jucat în seara asta, pentru că are propunere de contract din afară. Am avut o înțelegere că vom sta la masă (n.r.- negocierilor). El are un contract bun pe trei ani din zona Golfului. A jucat cu riscul de a se accidenta. Nu e ușor să lași câteva milioane de euro. Universitatea Craiova supraviețuiește. Nu s-a pus problema așa (n.r.- să plece gratis). Avem ofertă. Avem două oferte din afară, dar una e și cu salariul pe masă. Oferta e venită de câteva zile. Alex nu mai are 20 de ani, face 30 de ani”, a spus Mihai Rotaru la digisport.ro. Alexandru Mitriţă, răspuns pentru contestatari: „Eu am spus că suntem obosiţi mental! A venit şi această nenorocire” Alexandru Mitriţă a avut un răspuns pentru contestatari, după ce a reuşit o dublă de senzaţie în partida cu Sepsi. Starul oltenilor a ajuns la 4 goluri marcate în acest start de sezon. Reclamă

„Suntem foarte bucuroși pentru cele 3 puncte. Nu se supăra nimeni dacă se termina 6-5, 7-5. A fost un meci deschis, o echipă foarte bună Sepsi, dar ne bucurăm că am câștigat. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine, intru foarte calm pe teren. Am vrut să driblez portarul, am crezut că stă pe picioare, dar m-am înșelat. Am avut multe ocazii.

Campionatul abia a început, trebuie să acumulăm cât mai multe puncte. E un moment greu pentru noi, vreau să revin puțin că s-a spus că Mitriță a zis că după 3 meciuri suntem obosiți. Nu, am spus că suntem obosiți mental. Am pierdut în Conference League și a venit această nenorocire (n.r.- decesul tatălui lui Nicușor Bancu) și de aceea am spus că avem nevoie de două zile libere.

Golurile sunt pentru familia mea. Pe mâna dreapta am ceva de la biserică, pe mâna stângă am verigheta. Marchez pentru copiii mei, pentru soția mea, pentru familia mea”, a spus Alexandru Mitriţă la digisport.ro.

