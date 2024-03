Mihai Stoica a "încins" derby-ul cu o postare ironică la adresa conducerii Rapidului, iar Daniel Niculae a reacţionat acum! - Antena Sport

Emoţii sunt la fiecare meci. Bine, e diferit când e vorba de un derby, fie că e vorba de Steaua (n.r.: FCSB), de Dinamo sau de Craiova. Trebuie să pregătim foarte bine meciul, să intrăm încrezători pe teren şi să reuşim să câştigăm ca să menţinem acolo în luptă până la finalul play-off-ului.

„Vor veni stelişti, vor pleca rapidişti” Reacţie fabuloasă a lui Daniel Niculae

Vor veni stelişti, vor pleca rapidişti pentru că vor admira spectacolul făcut de fanii noştri de la Peluza 1 şi Tribuna a 2-a. Nu cred că vor veni foarte mulţi stelişti pentru că e o cerere uriaşă din partea fanilor noştri.

Este un meci foarte-foarte important, dar nu e un meci decisiv. Trebuie să luptăm până la capăt, se înjumătăţesc punctele, sunt echipe foarte bune în play-off, care pot încurca pe oricine.

Dacă am fi reuşit, şi cu siguranţă am fi meritat, să câştigăm la Craiova, dacă am fi primit acele două lovituri de la 11 metri, am fi fost mult mai aproape de FCSB şi la o distanţă mai confortabilă de CFR Cluj”, a declarat Daniel Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.

Gigi Becali a primit o veste uriaşă! Cine arbitrează derby-ul Rapid – FCSB! Decizia lui Kyros Vassaras

Gigi Becali a primit o veste uriaşă! Şeful CCA, Kyros Vassaras, a decis să îl delege la derby-ul Rapid – FCSB, din ultima etapă a sezonului regular, pe arbitrul cerut de Gigi Becali.

Patronul „roş-albaştrilor” a transmis că îl vrea pe Ovidiu Haţegan la centru fiindcă acesta nu greşeşte în meciurile din Liga 1.

„Și, dacă-l pune pe Istvan Kovacs, nu accept. Nu e normal! Om care arbitrează meciuri în străinătate și nu greșește, iar aici greșește, nu accept. Hațegan e numărul 1.