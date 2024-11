Mihai Stoica, anunţ despre primul transfer al iernii de la FCSB! Ce i-a transmis jucătorului: "A zis că ştie, înţelege!" - Antena Sport

Lukas Zima, prima reacţie după transferul la FCSB

Lukas Zima a oferit prima reacţie după transferul la FCSB. La mijlocul acestei săptămâni, portarul ceh de 30 de ani a bătut palma cu campioana României. El va ajunge la FCSB din această iarnă şi va fi portarul echipei timp de trei ani.

„Vom vedea. Mă simt ok, dar încă sunt concentrat să dau tot ce pot la Petrolul. Am încercat să ajut Petrolul, pentru că şi ei m-au ajutat acum un an şi jumătate. Ei mi-au oferit o şansă şi acum am încercat să le ajut. Nu am vorbit personal cu Gigi Becali. (n.r. te aştepţi la un telefon de la el?) Nu vorbesc română.

(n.r. te aştepţi să fii titular la FCSB?) Nicăieri nu ţi se dă locul de titular. Trebuie să lupţi pentru locul tău. Nimeni nu îţi va zice că eşti numărul 1 sau numărul 2″, a declarat Lukas Zima, la finalul meciului Petrolul – CFR Cluj.