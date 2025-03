Mihai Stoica, anunț despre starea accidentaților de la FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo! Cine nu va juca împotriva marii rivale - Antena Sport

Mihai Stoica a dat de înțeles că Florin Tănase nu va juca la derby-ul cu Dinamo. Oficialul roș-albaștrilor a spus că jucătorul are o leziune musculară și că nu poate fi ajutat de nici de celebra Marijana Kovacevic. Perioada de recuperare pentru o asftel de accidentare poate fi curprinsă între 14 și 21 de zile.

FCSB are probleme de lot înaintea partidei cu Dinamo. Joyskim Dawa, Florin Tănase, Daniel Bîrligea și Adrian Șut sunt jucătorii care au plecat cu probleme de la echipele naționale.

Nu în ultimul rând, Mihai Stoica a vorbit și despre situația lui Adrian Șut, care s-a accidentat la un antrenament al echipei naționale. Oficialul a dezvăluit că RMN-ul efectuat de mijlocaș a arătat că acesta nu are nicio problemă musculară și că va efectua un control clinic. Verdictul cu privire la disponibilitatea lui Șut, pentru derby, va fi dat în decursul zilei de 26 martie, de către medici.

„Bîrligea a terminat azi la Belgrad. Mâine după-masă e în România. Tănase nu e ok. Are o leziune musculară. Se simte bine, dar leziunea e leziune. La celălalt picior. Nu are legătură cu ce avusese.

Nu există un tipar, aceeași accidentare. La Tănase cum să fie recidivă? El a fost la Marijana, iar acum Marijana în locul unde are leziunea nu poate interveni.