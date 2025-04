Mihai Stoica, dezvăluiri despre Dennis Politic! I-a găsit deja postul la FCSB: "Îmi place, vom juca la 3 zile" - Antena Sport

Mă uit la noi. Parcă n-aș fi vrut să plece un jucător la Dinamo, chiar dacă am fi obținut o sumă bună. La noi, dacă ar veni… Noi suntem aproape de a juca din nou în cupele europene. El ar fi în luptă cu Octavian Popescu, dar, jucând la 3 zile, ar avea loc.

Octavian Popescu, dacă revine la nivelul la care a fost înainte de accidentare, va fi un mare atu în lupta la titlu”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Gigi Becali i-a transmis lui Andrei Nicolescu preţul pe care este dispus să-l achite pentru Dennis Politic. În această afacere ar putea intra şi Alexandru Musi, jucător dorit de către Dinamo. „Îl vreau pe Politic. Am zis că eu pot să dau pe Politic un milion, cel mult! Dar nu sunt transferuri acum, nu are rost. Andrei Nicolescu să mă sune și o să vorbim. Nu știu dacă are puterea asta, că se supără galeria și sunt probleme”, a dezvăluit Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.