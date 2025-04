Mihai Stoica l-a "dat de gol" pe Gigi Becali! Care e decizia FCSB-ului în privinţa viitorului lui Elias Charalambous - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica, a anunţat că lui Elias Charalambous i se va propune prelungirea contractului chiar şi dacă nu va câştiga campionatul.

Mihai Stoica a transmis că el, personal, îşi doreşte ca Elias Charalambous să rămână pe banca roş-albaştrilor. Mihai Stoica e convins că şi Gigi Becali e de aceeaşi părere.

Mihai Stoica, despre viitorul lui Elias Charalambous: „Nu se pune problema să nu continue”

„Așa e la Gigi. Intri în ultimele luni de contract, îți face ofertă de prelungire. Gigi nu face asta (n.r.: să facă ofertă imediat), trage linie și vine cu o ofertă. Nu se pune problema să nu continue, indiferent de ce se întâmplă, chiar dacă nu luăm campionatul. E un succes teribil ce s-a întâmplat în sezonul acesta european. Am bătut campioana Greciei, în 10, în 11, pe Olympiacos (n.r: cu Olympiacos a fost egal, 0-0), pe Midtjylland.

Într-adevăr, acum resimțim efectele acestei aventuri nesfârșite în Europa, dar asta nu are nicio legătură. Așa e la Gigi, toți antrenorii au avut câte un an de contract. Și dacă ar fi sub contract, dacă vine unul și vrea să plece, îl lasă.

Nu știu ce se aude în Cipru sau în Grecia și, dacă aud, îmi bag un deget în ureche. Pot să știu ce se va întâmpla? Pot să știu doar că îmi doresc să continue. Am discutat despre programul de pregătire, 20 iunie – 4 iulie, la Apeldoorn. Pe 19 e vizita medicală”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.