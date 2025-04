Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Atac devastator după FCSB-CFR Cluj: "Spune atât de multe prostii" - Antena Sport

Mihai Stoica s-a enervat cumplit după FCSB-CFR Cluj. Declaraţiile dure ale lui Cristi Balaj la adresa campioanei au primit imediat replica . Preşedintele echipei din Gruia spune că FCSB nu are faţă de campioană şi ca echipa sa a dominat copios disputa de pe Arena Naţională.

Vorbim de la un meci la care era 3-0 pentru noi în minutul 65. Am citit ce a zis Balaj. Am jucat foarte slab, foarte slab (n.r. – ironic). Dacă noi am jucat foarte slab și era 3-0 pentru noi în minutul 65, cum a jucat echipa lui Balaj?

Spune atât de multe prostii încât îmi este greu să sintetizez. Nu văd cum au dominat ei meciul. Trebuie să ai ocazii. Noi am dominat Lyon, nu cum spune el. Portarul lor a fost în topul montajelor făcute de UEFA.

Când o să fie și el conducător la o echipă care va juca… bă nu 20 de meciuri în Europa, 14, să vadă că uzura vine după aceea. Oboseala și uzura vin după, dar ce să știe el? Este mai greu.