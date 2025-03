Mihai Stoica, scos din minţi de Ngezana după ce a alergat după autocar la finalul meciului cu Lyon: "Dormea! Nu îmi plac astea" - Antena Sport

Mihai Stoica este președintele consiliului de administrație de la FCSB / Profimedia. Mihai Stoica a fost scos din minţi Ngezana după ce a alergat după autocar la finalul meciului cu Lyon. Fundaşul sud-african a rămas să mai facă poze cu fanii şi a trebuit să alerge după autocar. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Siyabonga Ngezana, fundaşul celor de la FCSB, a fost cel „uitat” de către autocarul roş-albaştrilor, care se pregătea să iasă din incinta Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”. Mihai Stoica, enervat de Ngezana Fundaşul sud-african a început să alerge spre autocarul FCSB-ului şi a reuşit, în cele din urmă, să urce în acesta. Lui Mihai Stoica nu i-a picat bine acest lucru. „Ngezana făcea poze și dormea. Credea că o să stăm să-l așteptăm. Știam că este acolo, bineînțeles. Am zis să vedem ce face. Mie nu îmi plac chestiile astea. Lasă, să mai facă puțină pregătire fizică! Dormea! Mie îmi place ca disciplina să fie disciplină. Eu n-am întârziat în viața mea la autocar. Nu că n-am întârziat, dar n-am ajuns niciodată la autocar cu mai puțin de 5 minute înainte de timpul oficial. Ngezana făcea poze cu suporterii„, a spus Mihai Stoica la primasport.ro. Cotat la 2,2 milioane de euro pe transfermarkt.com, Siyabonga Ngezana joacă la FCSB din vara anului 2023, atunci când a fost transferat de la Kaizer Chiefs, formaţie din Africa de Sud. Reclamă

Reclamă

Alex Băluţă, după ce a marcat în FCSB – Lyon 1-3: „Am intrat foarte hotărât. Se putea mai mult de la meciul acesta”

La finalul meciului cu Lyon, Alex Băluţă a declarat că a fost extrem de hotărât în momentul în care a intrat pe teren şi că simţea că are o datorie faţă de el. De asemenea, jucătorul celor de la FCSB rămâne încrezător şi se gândeşte la o minune în retur:

„Sunt fericit pentru această reuşită, deşi e păcat. Am făcut un joc foarte bun, am avut ocazii imense. Au avut un portar în formă mare. Au profitat şi din păcate am pierdut. Un egal ar fi fost mai bun, puteam să egalăm şi la 2-1. Din păcate acesta e fotbalul.

Am intrat foarte hotărât, mă simţeam dator faţă de mine. Mă bucur că am înscris în Europa League, dar se putea mai mult de la meciul acesta. E frustrant. Ştiam că întâlnim un colos, dar uite că nu joacă numele. În retur trebuie să dăm tot ce avem mai bun. De ce nu să ne gândim la o minune?”, a declarat Alex Băluţă.