Mihai Stoica, şocat de ce a făcut Siyabonga Ngezana: "Nu mi s-a mai întâmplat aşa ceva!" Sancţiunea uriaşă pe care o riscă fundaşul - Antena Sport

Siyabonga Ngezana şi Mihai Stoica/ Colaj Hepta Mihai Stoica s-a declarat şocat de ce a făcut Siyabonga Ngezana, înaintea meciului cu Farul. MM a dezvăluit tot ce s-a întâmplat cu fundaşul, care a refuzat să facă deplasarea la Constanţa, pentru duelul din etapa a 20-a din Liga 1. Siyabonga Ngezana s-a dat accidentat, pentru a nu evolua în ultimul meci al campioanei. Acest fapt nu va fi trecut cu vederea de oficialii roş-albaştrilor, Mihai Stoica anunţând că fundaşul va fi amendat cu 15.000 de euro. Mihai Stoica, şocat de ce a făcut Siyabonga Ngezana De asemenea, pe lângă amendă, MM a transmis că lui Ngezana urmează să-i fie oprită din salariu o sumă de până la 25%. Fundaşul a transmis însă că îşi asumă acest fapt, şi îşi va plăti amenda. Mihai Stoica a declarat, totodată, că Ngezana nu a fost accidentat şi era apt pentru duelul cu Farul. Fundaşul ar urma să revină în lotul campioanei pentru meciul cu Universitatea Craiova, din Cupa României. „Mie nu mi s-a întâmplat așa ceva în viața mea, un jucător care refuză să vină la programul echipei. Bineînțeles că va plăti. L-am înștiințat înainte de a recurge la acest gest și a spus că nu este nicio problemă, că va plăti. El mi-a spus că nu este 100% și eu i-am zis că nu contează.

I-am zis că trebuie să se urce în autocar vineri, la ora 14:00, să facă joncțiunea și să vină cu Bîrligea la Constanța. El mi-a zis că nu se urcă în autocar. I-am zis că putem să mergem până la 25% la micșorarea salariului. El este ok cu asta. Se antrenează normal, probabil că mâine va juca.

Nu are nimic, osul era neatins, a făcut RMN. A jucat 85 de minute la Galați, după care a fost un meci menajat. Ok, nu joci la Hoffenheim. Nu joci, dar a refuzat să vină la program. Am conversația arhivată, nu putem să tolerăm aceste acte grave de indisciplină. Este un jucător important pentru noi. A avut altceva de făcut. Niciodată nu mi s-a întâmplat în viața mea așa ceva. Mi s-a întâmplat să întârzie la pregătire. Nu cred că se va mai întâmpla, a fost un episod singular”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

„Mi-a zis ‘Bună seara, domnule MM'”

De asemenea, Mihai Stoica a dezvăluit şi cum a decurs întâlnirea cu Siyabonga Ngezana, după ce acesta a refuzat să facă deplasarea la Constanţa. MM a fost surprins de outfitul fundaşului, de la gala AFAN, şi a transmis că nu se pune problema ca o eventuală relaţie să fi fost cauza pentru care acesta nu s-a prezentat la echipă.

