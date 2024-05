Mihai Stoica, verdict cumplit pentru Dinamo: "A cam retrogradat!" - Antena Sport

E greu de crezut că FCU Craiova 1948 nu va câştiga un meci din astea două. Trebuie ca Hermannstadt să bată Iaşi, iar Voluntari să piardă cu U Cluj.

Este o ultimă etapă a play-out-ului cum nimeni nu credea că se va ajunge. Botoşani, care are o serie incredibilă în play-out, nu a scăpat de retrogradarea directă, pentru că este dezavantajată la egalitate de puncte cu celelalte echipe”, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

Promisiunea lui Kopic după ce Dinamo a ajuns într-o situaţie dramatică. Antrenorul dinamoviştilor speră într-o minune în ultima etapă, iar Dinamo să prindă măca un loc de baraj.

„E aceeaşi poveste săptămână de săptămână. Cred că am juca un meci bun, da e greu să explic aces lucru. Nu cred că a fost vorba de teamă, s-a întîmplat de foarte multe ori acest scenariu. Gnahore a dat totul la mijloc, rămân la părerea că am făcut un joc bun. Am luat două goluri din greşelile noastre.

Cred că am arătat multe lucruri bune. Vom lupta până la capăt, am pierdut multe puncte în ultimele săptămâni. Am avut soarta în propriile mâini, acum depindem de alte echipe. Noi trebuie să luptăm pentru Dinamo, să luptăm până la final”, a spus Kopic după Universitatea Cluj – Dinamo 3-3.

