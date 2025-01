Mircea Lucescu a comentat accidentarea lui Darius Olaru: "E şi vina lui. Un mare ghinion" - Antena Sport

Mircea Lucescu / AntenaSport Mircea Lucescu a vorbit despre accidentarea lui Darius Olaru, care a suferit o luxaţie la umăr în meciul FCSB – Hamburg 2-1. Selecţionerul naţionalei a susţinut că a fost şi vina lui Darius Olaru fiindcă a fost foarte nervos la acel meci. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lucescu a considerat că adversarii l-au pândit pe Olaru. O intrare foarte grea a dus la accidentarea lui Olaru, care va lipsi 4-5 săptămâni. Becali şi-a manifestat speranţa că el va fi apt pentru duelul cu Rapid din luna martie. „L-au pândit” Mircea Lucescu e de părere că Darius Olaru a fost prea nervos la meciul cu Hamburg, pentru o partidă amicală „Asta într-adevăr e un mare ghinion, o mare pierdere în primul rând pentru el ca jucător. Pe urmă şi pentru Steaua (n.r: FCSB). Eu sper cel puţin pentru echipa naţională să nu fie o problemă, sunt două luni, se poate reface. Cred că si el a gresit acolo pentru că era extrem de nervos, a făcut vreo 3 faulturi la rând până când, pesemne, că l-au pândit, că intrarea a fost destul de agresivă. Nu şi-a putut menţine echilibrul şi a căzut aşa cum a căzut”, a declarat Mircea Lucescu. Darius Olaru a ratat transferul carierei! David Miculescu i-a plâns de milă căpitanului de la FCSB: „Aşa ghinion înainte să pleci!” Darius Olaru a fost aproape să plece de la FCSB, dar a ratat transferul carierei. Căpitanul campioanei României a suferit o accidentare gravă la umăr în amicalul cu Hamburg şi mai are şanse minime să plece în această iarnă. Va fi indisponibil cel puţin cinci săptămâni. Reclamă

Reclamă

David Miculescu a vorbit despre problemele lui Darius Olaru la finalul meciului cu Dinamo Kiev, scor 1-2. Marcatorul golului roş-albaştrilor a anunţat prin ce trece mijlocaşul de 26 de ani, care a fost pe lista de transferuri a lui Genoa şi Rangers.

„Olaru ţine mâna într-o faşă, am vorbit toţi cu el. Până la urmă suntem bucuroşi că nu are ceva mai grav. Stă doar 6 săptămâni, din câte am auzit. Îl aşteptăm să vină înapoi, o să simţim lipsa lui.

(E posibil să fi pierdut şi un transfer) Asta am vorbit, pleca de la noi… să ai aşa ghinion înainte să pleci. Cred că el îşi dorea foarte mult să prindă un transfer, a avut sezoane bune la noi. Venea şi rândul lui să plece şi din păcate s-a accidentat.

Reclamă