Mircea Rednic, entuziasmat după UTA Arad - Petrolul Ploieşti 3-1: "Eu v-am spus". Ce obiectiv are "Bătrâna Doamnă" - Antena Sport

Mircea Rednic este entuziasmat după UTA Arad – Petrolul Ploieşti 3-1. Arădenii au obţinut prima victorie pe teren propriu din acest sezon împotriva „lupilor galbeni”, după o serie de rezultate de egalitate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul „Bătrânei Doamne” avea mare încredere în jucătorii săi şi ştia că echipa va începe să joace din ce în ce mai bine, mai ales jucătorii veniţi vara aceasta.

Mircea Rednic, entuziasmat după UTA Arad – Petrolul Ploieşti 3-1: „Eu v-am spus”. Ce obiectiv are „Bătrâna Doamnă”

Rednic este încântat de modul în care UTA s-a prezentat în ultimele două meciuri şi este convins că jocul va readuce galeria la stadion.

De asemenea, Mircea Rednic a anunţat obiectivul arădenilor din acest sezon, acela de a juca în play-off:

„V-am spus că echipa va juca din ce în ce mai bine, după pauza asta, mai ales. Problema la Arad e că lumea nu prea are răbdare. Eu am încredere în jucătorii care au venit aici. Toţi au venit cu acordul meu, chiar dacă nu au fost propuşi de mine. I-am urmărit şi am spus că sunt jucători buni care pot aduce un plus.