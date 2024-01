Mircea Rednic, la pământ după ce UTA a fost umilită de FCSB: "E vorba de orgoliu!" A cerut transferuri de urgenţă - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Rednic a cerut transferuri de urgenţă la UTA. Antrenorul a mărturisit că se poartă negocieri cu mai mulţi jucători, însă aceştia nu sunt decişi să vină în Liga 1, la UTA.

„Nu m-au ajutat şi nici nu s-au ajutat, i-am ajutat pe ei. Noi am început bine, am avut o bară, ei avut un corner, primul gol a fost din corner. La golul doi, le-am pus-o pe tavă. Avem probleme la fazele fixe, lipsă de atenţie, de responsabilitate.

Reclamă

Repriza a doua am început-o bine…a venit un penalty, nu ştiu dacă a fost sau n-a fost, s-a dat foarte uşor. Am început bine, dar am luat gol. Au jucători de calitate. Normal că am fost supărat, e vorba de respect, de orgoliu, joci pe Arena Naţională. FCSB nu a făcut un joc bun azi, dar au profitat de greşelile noastre, greşeli copilăreşti, mai ales la primul gol, Fabri a stat şi s-a uitat.

„Nu ne putem bate cu FCSB!”

E clar că nu ne batem cu FCSB, îmi pare rău de atitudinea lor, un pic mai multă răutate. Am făcut schimbări, era necesar, la 2-0 am avut ocazie de singur cu portarul, a dat peste tribună. Erau momente importante pentru moral, n-am profitat. Am făcut trei schimbări la pauză. Nu sunt mulţumit de lot, am nevoie de transferuri.

Suferim în atac, am tot vorbit de un atacant, nu am reuşit să aducem niciunul. Nu am nevoie de mai mult de trei-patru schimbări. Am discutat cu jucători şi ei trag de timp, îşi doresc să joace în Europa. Joacă în campionate puternice din Europa, tot ne pasează, nu luăm de dragul de a lua.

Reclamă 4 / 0/3

(N.r. FCSB e favorită la titlu) Au un lot foarte bun, au concurenţă pe posturi. Chiar se vede, s-a format un grup, au entuziasm, au arătat ca o echipă”, a declarat Mircea Rednic, conform digisport.ro. FCSB – UTA 4-0 FCSB a învins, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia UTA, în ultimul meci din etapa a 22-a a Ligii 1. Echipa lui Charalambous s-a distanţat la 11 puncte de ocupanta locului secund în clasament. Arădenii au avut prima ocazie de pe Arena Naţională, în minutul 7, când Ariel Lopez a trimis în bara transversală din şase metri. Apoi au urmat două minute în care Darius Olaru a rezolvat meciul. Gol superb din voleu, din afara careului, în minutul 20, după care, două minute mai târziu, a înscris profitând de greşeala lui Căpuşă. Gazdele au avut un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 39, la Octavian Popescu, iar repriza s-a încheiat cu ocazia lui Fabry, din minutul 45+1. În partea secundă, Kucher a scos la şutul lui Alexandru Băluţă, în minutul 54, dar bucureştenii au beneficiat de un penalti acordat după consultarea VAR şi Olaru a transformat în minutul 66, reuşind prima sa triplă în Superligă. De altfel, mijlocaşul de la FCSB este golgeterul la zi al campionatului, cu 13 reuşite. Rezultatul final a fost stabilit de Miculescu, în minutul 82, după o lansare a lui Şut, o pasă dată de Baba Alhassan şi finalizarea atacantului venit chiar de la Arad. FCSB s-a impus cu 4-0 şi este pe primul loc în Superligă, cu 47 de puncte, la 11 puncte de echipele clasate pe locurile doi şi trei. UTA Arad se află pe locul 13, cu 24 de puncte.

Pe ce loc va termina CFR Cluj sezonul după aducerea lui Adi Mutu? 1 2 3 4-6 7-16 Vezi rezultatele Loading ... Loading ...