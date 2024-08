Mircea Rednic, un car de nervi după ce UTA a fost învinsă de Botoşani: "Au avut o fâsă de corner şi au dat gol!" - Antena Sport

Mircea Rednic a fost un car de nervi, după ce UTA a fost învinsă de Botoşani. Antrenorul arădenilor şi-a taxat jucătorii, pentru ocaziile uriaşe ratate în deplasarea din Moldova.

UTA a pierdut la limită duelul cu Botoşani. Sadiku a marcat pentru formaţia lui Liviu Ciobotariu, dintr-un corner.

Mircea Rednic a transmis că echipa sa ar fi meritat cele trei puncte, date fiind ocaziile ratate. Antrenorul s-a plâns de cum au gestionat jucătorii săi cu experienţă fazele importante, din meciul cu Botoşani.

„La cum s-a jucat, nu s-a meritat să pierdem. Vorbesc de prima repriză, am avut ocazii. În repriza a doua, am avut patru situaţii clare, trei de singur cu portarul. Ei nu au avut situaţii clare, doar de faza aia cu Lopez. Noi am avut ocazii, am dominat jocul, dar n-am reuşit să înscriem. Jucătorii mei cu experienţă au pierdut. Dacă ei, în momentele acestea importante, îşi pierd concentrarea, e foarte greu. Degeaba a jucat echipa, dacă nu am luat niciun punct.

Atâtea ocazii, singur cu portarul…e greu. Au venit târziu, atacanţii, de o lună jumate, am luat un atacant accidentat. Au venit Jordan şi Ghezali, dar era un risc să-i iau să joace.