Mirel Rădoi a răspuns acuzaţiilor după Universitatea Craiova - U Cluj 1-0. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Sorin Cârţu: „A fost provocat” - Antena Sport

„Un circ total, o mascaradă. La fotbal am fost luptători, suntem nişte eroi. Sau Craiova slabă. În 10 oameni, nu cred că meritam să pierdem.

Mă ghidez foarte mult după joc şi ce prezentăm pe teren. E culmea să spunem ceva de Nistor, după ce a dat atâtea goluri. Şi în 10 oameni am avut momente în care i-am controlat.

Ne-a lipsit un antrenor meschin, care nu are educaţie. Aşa e în România, să ai o legendă beată, care te scuipă (n.r. Sorin Cârţu). Îmi pare rău sincer de Mirel. Asta e, din păcate, e România. Promovăm gecile. Când iei haine de la băieţi, vine poliţia. Sunt fake alea de la băieţi. Să ne dea factura, că nu sunt 3000 de euro.

Asta e viaţa, promovăm circul. Efectele sunt cauzele de acum. Oamenii te înjură de copii, de la cea mai mică, la cea mai mare. Rasa asta are o capacitate reflectivă, dar la ei se pare că nu există. Asta e educaţia noastră şi după suntem surprinşi că am votat un debil mintal, 2 milioane de oameni. Sunt efectele a ce s-a întâmplat înainte.

Cum să fii legendă, să miroşi a alcool, să înjuri, să iei de gât jucătorii? Promovaţi antrenorul anului, domnul Ioan Ovidiu Sabău. Eu nu am văzut declaraţii. A vorbit domnul Vassaras că a fost penalty cu Buzău, a fost o ştiruţă mică. Am spus tot ce am avut de spus.

Şi la meciul cu Rapid, când ne-au înjurat ăia de ne-au spart, de ce nu aţi promovat? Eu nu vreau să tac, vreau să mai joc fotbal cât mai am plăcere şi să termin cu mascarada asta. Asta e viaţa, îmi asum tot”, a declarat Alex Chipciu, conform sursei citate anterior.