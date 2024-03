"N-am înţeles greşit, e lipsă de fair-play!" Gică Popescu, replică dură pentru Dan Şucu. Ce i-a cerut patronului de la Rapid - Antena Sport

Reclamă

”Singurul lucru care m-a deranjat şi l-am văzut pe domnul Şucu venind la TV şi explicând că am înţeles greşit. N-am înţeles greşit, nu consider normal ca în timpul play-off-ului, când eu mai am de jucat un meci cu Rapid, să apară din partea Rapidului un interes pentru anul viitor.

Nu e corect, e lipsă de fair-play, trebuie să ne respectăm, să lăsăm să se termine acest sezon şi după fiecare să aibă politica de transfer pe care o consideră potrivită pentru sezonul următor.

Acum ar trebui să fie toate cluburile, nu arăt cu degetul, ar trebui să ne respectăm, să respectăm competiţia şi să nu vorbim despre trasferurile pentru anul viitor, pentru că ele pot fi intereptate în mai multe feluri. Să ducem la bun sfârşit acest play-off, să câştige echipa mai bună, mai valoroasă, mai norocoasă şi din luna mai, după 19 mai să ne ocupăm de sezonul următor”, a spus Gică Popescu pentru orangesport.ro.

Cum s-a apărat Dan Şucu

Dan Şucu precizase că singurele discuţii au fost cu oficialii grupării din Serie A şi că nu s-a purtat nicio discuţie cu jucătorul sau cu impresarii acestuia.

”Noi am luat legătura cu Fiorentina și nu am scos un cuvânt până la meciul cu noi. Băiatul a venit și ne-a dat două goluri, dar el nu știa. Nimeni nu știa, din respect pentru competiție.

Dan Şucu precizase că singurele discuţii au fost cu oficialii grupării din Serie A şi că nu s-a purtat nicio discuţie cu jucătorul sau cu impresarii acestuia.

"Noi am luat legătura cu Fiorentina și nu am scos un cuvânt până la meciul cu noi. Băiatul a venit și ne-a dat două goluri, dar el nu știa. Nimeni nu știa, din respect pentru competiție.

Prin ce au făcut ei, nu au arătat respect pentru competiție. Domnul Gică Popescu nu cred că cunoștea declarația în totalitate a colegului meu. Probabil că i s-a prezentat doar o parte, dar dacă o citea pe toată, poate că avea altă părere", a declarat Dan Șucu la digisport.ro. Louis Munteanu are o cotă de piaţă de 1.5 milioane de euro. În cele 27 de meciuri disputate în toate competiţiile din acest sezon, jucătorul de 21 de ani a înscris 7 goluri şi a oferit 3 pase decisive. Gigi Becali vrea să-l transfere pe Louis Munteanu la FCSB Şi Gigi Becali îl vrea la FCSB. Finanţatorul roş-albaştrilor l-a sunat pe naşul Gică Hagi pentru a-l lua de la Farul pe atacantul de 21 de ani. Mutarea este una complicată, dar omul de afaceri a explicat planul în urma căruia şi-ar lua atacant de titlu de la Fiorentina, împrumut de la Farul. „Louis Munteanu, nu îmi spuneţi voi mie de el… L-am sunat pe Gică Hagi în urmă cu două săptămâni, nu mi-a răspuns. Atunci când a ratat ocaziile alea multe, cu cine era? Cu Craiova. Am vrut să îl iau pe Munteanu şi voiam să îi propun lui Gică Hagi. Acum, să vedem, dacă Gică e în play-off, poate mi-l lasă. Eu nu pot să fac ceva cu Louis Munteanu fără aprobarea lui Gică. Vreau să îmi dea voie să vorbesc cu Fiorentina pentru el. Eu voiam să fac aşa: «Băi, Gică, îl iei tu, dau eu banii şi mi-l dai mie împrumut». Dacă vreau să-l iau eu, cere mulţi bani, dacă vrei să îl iei, nu cere mult. Cred că vreun milion. Dacă vin eu, costă 2 milioane imediat. O să mai vedem. Cu campionatul nu mai am probleme. O să-l iau dacă vrea Gică", a spus Becali, citat de fanatik.ro.

