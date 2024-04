Neluţu Sabău şi-a avertizat jucătorii după meciul "nebun" cu Hermannstadt: "Nu sunt de acord"! A fost şi el prins în încăierare! - Antena Sport

Reclamă

”La final s-au încins spiritele după ce s-a înscris golul. Au fost nervi, se mai întâmplă. Mai mult s-au împins. Îmi pare rău că Pițian și Mitrea au luat roșu. Nu sunt de acord. Trebuie să te stăpânești. Vin meciuri grele. Sper să se analizeze!

E un punct în plus. Am arătat destul de bine. Am reușit să revenim. Am avut și bară. Am forțat foarte multe, am împins jocul. Se vede clar că și-au dorit acest punct. Am avut multe ocazii în a doua repriză. Au fost 6-7 ocazii. Ne-am refăcut mental, dar și fizic. Încă avem mult de muncit”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău pentru digisport.ro după Hermannstadt – U Cluj 1-1.

Reclamă

„M-a lovit! Noroc că sunt de la țară!” Dan Nistor, implicat într-un scandal uluitor după Hermannstadt – U Cluj 1-1

Dan Nistor a fost implicat într-un scandal uluitor după Hermannstadt – U Cluj 1-1. Veteranul echipei lui Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit totul, la interviul de la finalul partidei.

Partida dintre Hermannstadt și U Cluj a contat pentru etapa a 3-a din playout-ul Ligii 1. Cele două formații s-au încurcat reciproc, iar UTA lui Mircea Rednic este acum lider, cu 27 de puncte.

Jucătorul de la U Cluj a dezvăluit că a avut un conflict cu un steward, după finalul partidei de la Sibiu. Dan Nistor a spus că a dorit să își ia fiul pe teren, pentru a saluta galeria, însă a fost lovit de omul din staff-ul arenei.

Reclamă 4 / 0/3

La momentul respectiv, colegii lui Nistor l-au calmat cu greu, dar la interviu a dezvăluit că îi urează „sănătate” respectivului steward. „Eu am vrut să-mi iau băiatul pe teren, să salutăm galeria. Un domn care putea să-mi fie tată m-a lovit! Aşa a decis dânsul. Dacă dânsul are o insignă la gât, a crezut că i se permite totul, dar eu îi urez sănătate. E doar un copil care a vrut şi el să salute galeria. Trebuie să le facem bucuria aceasta copiilor. Voia şi el să intre pe teren, atâta tot. Domnul m-a lovit, asta e. Probabil a vrut să mă împingă, dar m-a lovit. Noroc că sunt de la ţară şi sunt puternic, nu am păţit nimic. Îi doresc sănătate pe această cale, sper să ne revedem la anul şi să nu mai existe scandal, eu doar am vrut să-mi duc copilul pe teren”, a spus Dan Nistor, la orangesport.ro. Alex Chipciu a răbufnit după scandalul de la finalul meciului cu Hermannstadt Alex Chipciu a răbufnit după scandalul de la finalul meciului cu Hermannstadt. Cele două tabere au fost implcate într-o bătaie imediat după ce Daniel Popa a marcat un gol fabulos. ”La final? S-au umflat mușchii pe un angajat de la FC Hermannstadt, care a fost la CFR Cluj. Nu vreau să mai zic nimic. I-am dat atenție. M-a înjurat când am trecut pe lângă bancă. Mi s-a părut incredibil. Probabil s-a pompat puțin la sală și s-au umflat mușchii pe el. Am vorbit apoi cu Dani Coman și mi-a zis că m-am bucurat ostentativ. M-am bucurat pentru că au fost multe trageri de timp. Orice fault era doar la ei, pentru noi nu era. Am stat șase minute și s-a jucat unul. Normal că mă enervez! În fine. Ăsta e fotbalul. Băiatul ăsta care m-a înjurat să își antreneze și creierul nu doar mușchii!”, a spus Alexandru Chipciu. Reclamă

Daniel Popa a marcat un eurogol, iar imediat a început scandalul! Hermannstadt – U Cluj s-a încheiat 1-1

Daniel Popa a marcat un eurogol, iar imediat a început scandalul! Atacantul lui U Cluj a înscris superb, din voleu, în minutul 90+7, aducând un punct echipei sale.

Hermannstadt conducea cu 1-0 din minutul 31, atunci când a marcat Ianis Stoica.

După eurogolul lui Popa, cele două echipe s-au încăierat. Bogdan Mitrea şi Andrei Piţian, care se aflau pe banca de rezerve, au văzut cartonaşul roşu.

În încăierare a fost prins şi antrenorul lui U Cluj, Neluţu Sabău, care a încercat să aplaneze conflictul.

U Cluj se află pe locul doi în play-out în urma acestui meci, cu 26 de puncte. Hermannstadt e pe locul 3, cu 24 de puncte. Cele două echipe au disputat trei etape în play-out.

Daniel Popa, autorul unui gol magistral în prelungiri, a fost introdus pe teren în minutul 46 de către antrenorul Neluţu Sabău, în locul lui Ante Roguljic.

Se întoarce Dan Petrescu la CFR Cluj? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...