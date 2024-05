Neluţu Varga le-a declarat "război" rivalilor din Liga 1! Anunţul făcut chiar în ziua derby-ului cu FCSB: "Vom fi la înălţime!" - Antena Sport

Dan Petrescu a spus lucrurilor pe nume înainte de FCSB – CFR Cluj: „Îmi dau cuvântul de onoare”

Dan Petrescu a spus lucrurilor pe nume înaintea meciului FCSB – CFR Cluj, de pe Arena Naţională. Revenit la formaţia din Gruia, „Bursucul” face tot posibilul să califice echipa în Conference League.

După revenirea sa în Gruia, în presa din România au apărut informaţii în legătură cu o posibilă primă de 50.000 de euro pentru Petrescu, dacă va reuşi să ducă echipa în Conference League.

Înaintea meciului cu FCSB, Dan Petrescu a negat vehement aceste informaţii şi susţine că nu se pune problema de prime, în condiţiile în care a ajuns la echipă în ultimele trei etape din acest sezon:

„E bine că mi-ai pus întrebarea asta. Mi-am dat cuvântul de onoare. Cum puteam să cer o primă eu, care am venit de trei zile aici? Să iau munca altora care au fost aici un an de zile? Doamne ferește! N-am nicio primă pentru acest campionat. Eu am semnat de la 1 iunie, acum doar am venit să ajut.

Indiferent ce se va întâmpla, nici merite, nici nemerite nu pot să-mi iau prea multe. Nu am nicio primă, niciun euro, niciun leu, indiferent pe ce loc voi termina”, a declarat Dan Petrescu, la conferinţa de presă premergătoare meciului cu FCSB.