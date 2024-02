"Nici Pamela Anderson dacă venea..." Concluzia lui Giani Kiriţă, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu lângă jucătorii lui Dinamo - Antena Sport

Ion Ţiriac o refuză pe Dinamo, dar şi-a dezvăluit planul de milioane

Ion Ţiriac o refuză pe Dinamo, dar şi-a dezvăluit planul de milioane de euro. Omul de afaceri le-a spulberat visul fanilor clubului din Ştefan cel Mare şi a avut un mesaj direct: „Nu investesc în fotbal!„. Totuşi, fostul mare jucător de tenis ia în calcul să construiască un stadion.

Cu o avere de 2 miliarde de dolari, Ţiriac a spulberat definitiv zvonurile că va băga bani la Dinamo. În schimb, şi-ar dori să pună bazele unei şcoli de fotbal pentru copii şi să îl aibă alături pe Mircea Lucescu.

„Nu investesc în fotbal. Eu aş investi cu Mircea Lucescu, şi vorbesc serios. Eu am promis ceva cu mult timp în urmă şi mă bat cu morile de vânt, cu aprobări, pentru că aici este foarte mare birocraţia. Dar eu fac la Otopeni ceea ce am promis că fac. Şi mă apropii foarte mult de sala polivalentă mai mare de 10.000 de locuri.

Foarte mult mă apropii, pentru că pare că am obţinut înălţimea care îmi trebuie şi merg mai departe. Acolo aş face şi un stadion, cu o şcoală de copii. Şi am luat exemplu de la Platini. Platini avea la centrul meu de tenis din Franţa, pentru că am avut unul şi l-am făcut cadou comunităţii în Sudul Franţei, 2.500 de copii, trei luni, în fiecare vară, cu nouă foşti colegi de-ai lui de echipă naţională. Aşa ceva aş face. Dacă am avea sute şi sute de centre din astea, poate că n-am avea 13 străini într-o echipă de fotbal, ci 13 români„, a afirmat Ţiriac, potrivit agerpres.ro.