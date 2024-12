Nicuşor Bancu, un car de nervi după Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-2: "Ar trebui să învăţăm şi noi". De ce îl acuză pe arbitru - Antena Sport

Nicuşor Bancu a fost un car de nervi la finalul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj, câştigat de formaţia din Gruia cu 2-0. Matei Ilie şi Korenica au marcat cele două goluri pentru echipa lui Dan Petrescu.

În urma succesului de pe „Ion Oblemenco”, CFR Cluj a urcat, cel puţin până la meciul pe care U Cluj îl va disputa cu UTA Arad, pe primul loc în Liga 1.

Nicuşor Bancu, reproşuri pentru colegi şi arbitru după Universitatea Craiova – CFR Cluj

Nicuşor Bancu, cel care tocmai şi-a prelungit contractul cu Universitatea Craiova, a fost extrem de nervos la finalul celor 90 de minute.

Căpitanul oltenilor şi-a certat colegii că nu se apără, s-a plâns de faptul că arbitrul a dictat corner la faza primului gol marcat de clujeni şi acuză faptul că ar fi primit galben de la Marcel Bîrsan după ce „centralul” ar fi fost atenţionat din camera VAR:

„Am început prost partida. Aut de poartă pentru noi și s-a dat corner, am primit gol. Am încercat să revenim, să marcăm, dar nu ne ajută nimeni din atac să marcăm. Ar trebui să învăţăm şi noi faza de apărare, să ne apărăm cu toţii. Cu jumătate de măsură nu poţi face treabă. E foarte greu, începi de la 1-0 în primele minute. Am vorbit să nu primim gol şi asta am făcut. Nu ştiu ce să mai zic.