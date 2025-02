"Normal că mă aşteptam!" Louis Munteanu nu e surprins de forma incredibilă în care se află! Ce a spus despre şansele lui CFR Cluj la titlu - Antena Sport

Louis Munteanu traversează o perioadă foarte bună la CFR Cluj. Atacantul de 22 de ani a marcat şi în victoria obţinută de echipa lui Dan Petrescu pe teren propriu cu FC Hermannstadt, scor 1-0.

Munteanu a ajuns la 14 goluri în 21 de meciuri din Liga 1, iar în această iarnă s-a descătuşat cu adevărat. El a marcat în 6 din ultimele 7 etape, printre care şi hat-trick-ul din meciul cu Farul Constanţa.

Louis Munteanu se gândeşte la titlu după CFR Cluj – FC Hermannstadt 1-0: „Avem echipă de titlu”

Louis Munteanu a declarat că se aştepta să aibă astfel de prestaţii la CFR Cluj şi este convins că echipa lui Dan Petrescu poate cuceri titlul în Liga 1:

„Nu e uşor să joci la 3 zile, s-a văzut că nu am fost aşa proaspeţi, dar ne bucurăm pentru aceste 3 puncte.

Da, normal că mă aşteptam. Am spus şi când am venit aici că am venit la o echipă de tradiţie, care joacă fotbal. Mă bucur că sunt decisiv în faţa porţii.