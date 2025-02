CFR Cluj - FC Hermannstadt 1-0. Louis Munteanu a deschis scorul cu o execuţie superbă! Dan Petrescu, galben pentru proteste - Antena Sport

Min. 1: A început meciul.

Echipele de start în CFR Cluj – FC Hermannstadt:

CFR Cluj: Hindrich – Graovac, Ilie, Bolgado, Camora – Korenica, Djokovic, Păun – Nkololo, L. Munteanu, Kamara

Rezerve: Gal, Iacob, Peteleu, Țîrlea, Boben, Keita, Name, Filip, Gligor, Sfait, Postolachi, Juric

Antrenor: Dan Petrescu

FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușa, Stoica, Selimovic, Goncalves – Popescu, Ivanov, Murgia – Buș, Chițu

Rezerve: Muțiu, Pop, Bejan, Biceanu, Iancu, Oroian, Kujabi, Balaure, Neguț, Stoica, Markovic

Antrenor: Marius Măldărășanu

În ciuda faptului că CFR Cluj are şase meciuri la rând fără înfrângere, Dan Petrescu traversează o perioadă complicată în Gruia. Fostul internaţional român este contestat de fani şi i se cere demisia, chiar şi după victorii, în timp ce Neluţu Varga, patronul echipei, i-a transmis că e liber să plece atâta timp cât clauza este plătită.

Ambele echipe au remizat etapa trecută. CFR Cluj a încheiat la egalitate pe Arena Naţională, în meciul cu FCSB, scor 1-1, în timp ce FC Hermannstadt a făcut 0-0 pe teren propriu cu UTA.

Care este, de fapt, relația dintre Cristi Balaj şi Dan Petrescu. Cei doi ar fi certați

Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a dezvăluit care este, de fapt, relaţia pe care o are cu Dan Petrescu. În ultima perioadă, au existat mai multe tensiuni la nivelul managementului din Gruia, iar oficialul nu se ferește să recunoască că nu se înțelege cu antrenorul.

Oficialul din Gruia a mărturisit că între el şi tehnicianul clujenilor există anumite tensiuni. Mai mult, este convins că lipsa de comunicare dintre el şi Dan Petrescu nu afectează rezultatele echipei, „feroviarii” având chiar de câștigat de pe urma „conflictului”.

„Nu, nu vorbim. Am fost ocupați. Fiecare am avut ceva de făcut. Unii să aducă jucători, alții să pregătească un meci. Și mai e ceva, adică noi situații de genul ăsta am mai avut de-a lungul timpului. Și toate aceste situații în care fiecare are un punct de vedere pe care și-l impune, avem ceva de zis. Adică nu mi s-ar părea corect să trebuiască să fiu de acord cu tot ceea ce spun eu sau invers.

Mi se pare normal să avem puncte de vedere diferite. Fiecare are personalitatea lui. Aceste momente pe care de fiecare dată le-am depășit ne-au ajutat să progresăm, să obținem mult mai mult decât dacă am fi avut situații în care fiecare îi dădea dreptate celuilalt, chiar dacă nu are. Clubul este mai important decât orice relație. Nici pe WhatsApp”, a declarat Cristi Balaj, pentru fanatik.ro.