Noul transfer al Rapidului a dat cărţile pe faţă! Cum a fost convins să semneze cu giuleştenii: "Mereu mi-au plăcut provocările!" - Antena Sport

Noul transfer al Rapidului, Benjamin Siegrist, a dat cărţile pe faţă, la o zi după ce a fost prezentat oficial. Portarul a transmis că Neil Lennon l-a convins să semneze cu giuleştenii.

Rapid a mai efectuat un transfer, în această vară, şi şi-a asigurat serviciile unui portar adus de la Celtic. Acesta se va duela cu Marian Aioani, pentru postul de titular.

Noul transfer al Rapidului a dat cărţile pe faţă

Benjamin Siegrist a dezvăluit că a fost sunat de Neil Lennon, antrenor pe care îl cunoaşte din Scoţia. Portarul s-a declarat convins că o poate ajuta pe Rapid să-şi îndeplinească obiectivele.

De asemenea, Siegrist a transmis că este extrem de încântat că poate fi antrenat de o legendă a lui Celtic. Acesta nu se teme de concurenţa pe care o va avea la Rapid, mărturisind că e gata să înceapa o nouă provocare.

„Am primit un telefon de la ei și am discutat despre viziunea lui despre mine, despre club. Mi-a zis că are nevoie de mine să ajut și să ne îndeplinim obiectivele. Am jucat doar împotriva lui și știe ce pot face. Sunt sigur că pot ajuta.