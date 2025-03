"Nu am nicio emoţie" Gigi Becali a dat verdictul înainte de Rapid - FCSB: "Asta e cel mai important" - Antena Sport

Gigi Becali e convins că Rapid poate scoate maximum un rezultat de egalitate din derby-ul din această seară. Rapid – FCSB se dispută de la ora 20:00, pe Arena Naţională, derby-ul fiind în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Gigi Becali a transmis că vrea cel puţin un punct în disputa cu giuleştenii, pentru ca echipa lui să rămână pe primul loc. Patronul roş-albaştrilor a punctat că este foarte important să fii pe primul loc, menţinând, astfel, presiunea pe rivalii care trebuie să te prindă din urmă.

Gigi Becali, înainte de Rapid – FCSB: „Nu văd cum să ne bată”

„Ce emoții să am? Nu am nicio emoție! De ce să am emoții? Noi suntem pe primul loc. De ce să fie emoții? Erau doar dacă era Craiova în față, dacă avea un punct, două sau trei în față. Sau dacă Rapid stătea mai bine decât noi în clasament. Dar așa nu am emoții.

Noi suntem în avantaj, suntem pe primul loc. Suntem la egalitate cu Craiova și avem un meci mai puțin. Și etapa viitoare jucăm cu Craiova. La fotbal, cel mai important e să fii în față, să ai avantaj. Asta te face să simți că ești pe cai mari, asta îți dă putere. S-a văzut cine sunt echipele puternice. FCSB, Craiova și CFR Cluj. Astea sunt alea din față. Am zis că Universitatea Cluj va cădea și uite că așa s-a întâmplat.

Diseară, și dacă luăm doar un punct nu pierdem locul 1. Rapid poate scoate maximum un egal. Nu văd cum să ne bată! Pe hârtie, ca valoare. În fotbal se poate întâmpla orice, dar nu cred că avem cum să pierdem.