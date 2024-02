"Nu e adevărat!" Andrea Compagno a explicat de ce Gigi Becali s-a ales cu o "gaură" financiară de 1.3 milioane de euro - Antena Sport

Reclamă

Totodată, fostul golgheter a dezvăluit că a avut oferte mult mai bune în trecut.

„Din Turcia nu știu ce echipă a făcut oferta. S-a scris despre Konyaspor, dar asta a fost doar prima ofertă. Era o situație slabă în clasament, din punct de vedere financiar, la fel. Nimeni nu se ducea acolo! La final a rămas doar asta din China. Pe ultima sută de metri a mai apărut ceva din Turcia, dar eu nu știu nimic.

Pare că eu am vrut să plec în China doar ca FCSB să nu ia bani! Nu e adevărat! Eu o să le fiu mereu recunoscător celor de la FCSB! Mi-au dat o oportunitate mare, mai ales anul trecut. Pe suporteri o să îi am în inimă. Eu speram să ia 1,5 – 2 milioane pe mine. Am avut ofertă în Olanda, domnul Becali putea lua bani pentru mine.

Eu zic încă odată, e vorba de familia mea, de situația mea, dar din Turcia nu a fost o ofertă bună”, a spus Andrea Compagno, la plecarea din țară.

În vară, formația olandeză Heerenveen i-a făcut o ofertă de 1,5 milioane de euro lui Gigi Becali, pentru transferul lui Andrea Compagno. De asemenea, a mai existat interes și din Arabia Saudită.

Totuși, negocierile nu s-au materializat din cauza faptului că Gigi Becali a cerut mai mulți bani pentru italian "Eu l-am lăsat la două milioane. Prima dată am vrut 2,5 milioane, iar o echipă oferise 1,5. Deci, acum, cine vrea să-l ia, atât să dea! Pot eu să-l țin?", spunea Gigi Becali, în vara anului trecut. Mesajul lui Andrea Compagno pentru Gigi Becali, la plecarea în China La plecarea din România, atacantul din Italia a spus că nu este supărat pe Gigi Becali, chiar dacă patronul de la FCSB a horărât ca acesta să nu mai joace la echipa pregătită de Elias Charalambous. Italianul a spus că nu înțelege ce a dus la excluderea sa din echipă, având în vedere faptul că în sezonul trecut a avut prestații excelente în tricoul actualului lider din Liga 1. „E puțin ciudat. România este o țară minutată, mi-a dat multe și pe plan personal și pe plan fotbalistic. O să rămân mereu recunoscător. S-a întâmplat totul foarte repede. E o schimbare importantă, e foarte departe. Din punct de vedere uman este doar un la revedere. Din punct de vedere fotbalistic nu se știe. La FCSB au fost 6 luni foarte grele. Am încercat să fiu profesionist. Când nu te simți apreciat e greu. Simțteam că mă apreciază doar suporterii, lor vreau să le mulțumesc! A fost o onoare să joc la FCSB, vreau să le transmit mulțumiri. Nu mă așteptam să se întâmple așa. Anul trecut a fost cel mai frumos din viața mea, îmi era imposibil să mă gândesc la asta. Momentele grele îl ajută pe om totuși. Am crescut mult în această perioadă, dar îmi doream să joc mai mult. Nu pot să știu ce s-a întâmplat.

După cum am zis, eu o să îi fiu recunoscător domnului Becali, m-a luat de la FCU, anul trecut, pe o sumă foarte mare. Anul trecut l-am răsplătit, dar nu a fost destul. A spus că vrea să joace cu un alt gen de vârf. Nu e nicio problemă. Eu zic încă odată, îi mulțumesc. Pasul pe care l-am făcut acum e și datorat lui”, a spus italianul.

