"Nu e posibil!" Jucătorii de la Rapid au făcut praf arbitrajul, după faza controversată din 1-2 cu U Cluj: "L-a călcat clar!" - Antena Sport

„După părerea mea un meci început cum nu se putea mai rău, am primit gol pe o fază fixă. Am egalat, consider că am dominat. Patru faulturi în careu şi nici măcar nu s-a dus să verifice la VAR. L-a călcat clar, nu e posibil aşa ceva.

Nu am reuşit să aducem niciun punct, trebuie să continuăm să muncim. Urmează 6 finale, trebuie să câştigăm meciul de marţi”, a declarat Micovschi.

Ce s-a întâmplat la faza controversată din U Cluj – Rapid

Meciul U Cluj – Rapid nu a fost ferit de momente tensionate. O fază controversată a avut loc în a doua repriză a partidei, atunci când Cristi Manea a căzut în careu și a urlat de durere.

Totul s-a întâmplat în minutul 84 al partidei de pe Cluj Arena, la scorul de 2-1, în favoarea gazdelor. Atunci, Rapid a beneficiat de o lovitură liberă, iar mingea a fost centrată în careu.

După centrare, Cristi Manea a urmărit balonul într-o zonă aglomerată și a căzut în careu, după un contact cu van der Werff. Jucătorul lui Marius Șumudică a urlat de durere, pe teren, iar apoi a urmat un conflict între jucătorii celor două echipe.

Pe reluare s-a putut observa faptul că Manea a fost călcat de jucătorul lui Ioan Ovidiu Sabău, înainte ca mingea să cadă în careul lui U Cluj.

„Îl calcă rău de tot! L-a călcat pe gleznă!”, a spus și comentatorul sursei citate.

Totuși, oficialii din camera VAR nu l-au atenționat pe Adrian Cojocaru, în legătură cu un eventual penalty pentru Rapid, astfel că jocul a fost lăsat să continue.

U Cluj – Rapid 2-1

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Rapid, în etapa a 24-a din Liga 1.

La Cluj, gazdele au trimis mingea în poartă, în minutul 7, prin Mamadou Thiam, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid a pasatorului, Dan Nistor. Clujenii au deschis scorul însă în minutul 20, când Aioani a respins incredibil la lovitura de capa lui Artean, mingea a ajuns la Masoero, care a trimis-o în plasă, cu capul, noteză news.ro.

Giuleştenii au egalat în minutul 35, prin Tobias Christensen, şi tot oaspeţii au ratat în minutul 52 – şut al lui Burmaz prins de Gertmonas. Paşcanu a reluat cu capul pe lângă poartă, în minutul 70, dar elevii lui Sabău au marcat golul victoriei în minutul 79, prin Mamadou Thiam şi U Cluj s-a impus cu 2-1.