"Nu poate să mă sperie nimic!" Mihai Stoica și-a făcut calculele pentru câștigarea titlului! De ce rezultate are nevoie FCSB - Antena Sport

Potrivit fanatik.ro, Florinel Coman are 50% şanse de a juca în meciul FCSB – Farul, partidă care poate decide titlul din Liga 1.

„Am simţit ceva la inghinali, nu am mai continuat. Sper ca în zilele următoare să nu am nicio problemă. Mereu când jucăm cu Sepsi trebuie să închidem meciul din prima repriză, când joacă acasă prind aripi. Au fost greşeli omeneşti pe final, trebuie să le eliminăm, ne-au dominat pe final. Dacă eram pragmatici în prima repriză, trebuia să închidem meciul, când am avut ocazii”, a spus Florinel Coman, după meci, la digisport.ro.