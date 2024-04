Emoţii pentru Florinel Coman şi FCSB, înaintea meciului cu Farul! Ce şanse are să joace în meciul care poate decide titlul - Antena Sport

Emoţii pentru Florinel Coman şi FCSB, înaintea meciului cu Farul! Ce şanse are să joace în meciul care poate decide titlul

Potrivit fanatik.ro, Florinel Coman are 50% şanse de a juca în meciul FCSB – Farul, partidă care poate decide titlul din Liga 1.

„Am simţit ceva la inghinali, nu am mai continuat. Sper ca în zilele următoare să nu am nicio problemă. Mereu când jucăm cu Sepsi trebuie să închidem meciul din prima repriză, când joacă acasă prind aripi. Au fost greşeli omeneşti pe final, trebuie să le eliminăm, ne-au dominat pe final. Dacă eram pragmatici în prima repriză, trebuia să închidem meciul, când am avut ocazii”, a spus Florinel Coman, după meci, la digisport.ro.

Cum poate deveni FCSB campioană, după remiza cu Sepsi

S-au efectuat calculele şi s-a aflat cum poate deveni FCSB campioană, după remiza cu Sepsi. S-a amânat sărbătoarea pentru roş-albaştrii, care nu pot deveni campioni în această rundă, după ce Farul a învins-o pe Rapid.

După ce a încheiat la egalitate cu Sepsi, FCSB a ratat şansa de a deveni campioană în etapa a şasea a play-off-ului. Astfel, nici în cazul în care Universitatea Craiova va pierde duelul cu CFR Cluj, roş-albaştrii nu se pot încununa campioni, deoarece Farul a învins-o pe Rapid şi a acumulat 35 de puncte.

FCSB poate deveni campioană matematic în runda următoare, atunci când se va duela cu Farul, pe teren propriu. O victorie îi face pe roş-albaştrii campioni, indiferent de rezultatele pe care Universitatea Craiova le va mai obţine, în partidele cu CFR Cluj şi Rapid.

În cazul în care se va încurca cu Farul, roş-albaştrii au nevoie ca Universitatea Craiova să nu câştige partida cu CFR Cluj, de mâine, şi nici pe cea cu Rapid, de duminică.

