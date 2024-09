„Nu pot să cred!” Andrei Nicolescu a răbufnit, după faza controversată din Oțelul - Dinamo! A anunțat obiectivul „câinilor” - Antena Sport

„A fost un meci bun, interesant, cu multă intensitate. În prima repriză ne-au dominat, am făcut presing și am înscris din penalty, dar nu am avut posesia.

În a doua repriză am schimbat unele lucruri, am controlat meciul, le-am dat șanse și unor jucători tineri, iar în final sunt mulțumit. Ultima ocazie a lui Caragea, am avut ghinion, dar egalul este un rezultat echitabil.

Nu sunt îngrijorat de accidentări, unii au probleme minore, alții au probleme din cauza echipelor naționale sau din cauza gazonului. Nu e perfect (n.r. gazonul) și poate cauza probleme uneori. Trebuie să trecem peste momentele dificile.

(n.r. așteptați jucători noi?) Da. Nu vreau să vorbesc despre nume, președintele și departamentul de scouting știu ce îmi doresc”, a spus Zeljko Kopic la digisport.ro, după Oțelul – Dinamo 1-1.