"Nu știe!" Gică Hagi a auzit declarațiile lui Gabi Balint și i-a dat replica: "E ușor să vorbim la televizor" - Antena Sport

„Îmi pare rău pentru Gabi, care-i prietenul meu și care a spus că nu știu să vând. Farul n-a adus niciun ban de acasă! Asta înseamnă că mă pricep la ceea ce fac. Iau decizii bune pentru club pentru a plăti salariile. E ușor să vorbim la televizor!

Mă aflu într-o situație complicată pentru că sunt și pe partea tehnică și pe partea administrativă! Am 7.000 de euro cel mai mare salariu. Nu o să stau toată ziua să muncesc, am muncit 14 ani, doar acum în ultimii doi ani am luat bonusuri, dar am muncit 14 ani pe gratis sau pe 500 de euro salariu. Asta nu o să mai poată se întâmple, nu o să mai fie, nu poate să meargă înainte aşa.

Şi eu vreau să aduc pe altcineva şi eu vreau să fie altcineva în postul ăsta, că nu întotdeauna pot să dau randament, nu întotdeauna o să fiu eu perfect, că sunt şi eu om ca toţi oamenii, ca toţi ceilalţi”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă.

Marian Aioani a ajutat-o pe Farul să câștige titlul sezonul trecut. Constănțenii sunt acum pe locul 4 în Liga 1. Au derby în deplasare cu FCSB luni, de la ora 20:00, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Gabi Balint, verdict după transferul lui Marian Aioani la Rapid

Gabi Balint a dat un verdict după transferul lui Marian Aioani la Rapid. Fostul internațional s-a declarat surprins de faptul că Gică Hagi a primit o sumă mică în schimbul portarului titular al campioanei României.

”Hagi știe să antreneze, dar nu știe să negocieze. Ține prea mult la jucători și, pentru că le dorește binele, renunță la bani. Va fi o pierdere pentru Farul, deși Buzbuchi a arătat că e capabil să facă lucruri bune. Mi se pare că prea ușor a renunțat la Aioani. Rapid a făcut o afacere bună”, a spus Gabi Balint, la digisport.ro.

