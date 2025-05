"O anomalie" Gică Hagi s-a revoltat în privinţa banilor primiţi de cluburi de la UEFA: "S-au împărţit din pix?" - Antena Sport

Gică Hagi a transmis un mesaj ferm în privinţa banilor primiţi de cluburile din România de la UEFA pentru jucătorii trimişi la naţională.

Gică Hagi a spus clar că i se pare „o anomalie” modul în care au fost împărţiţi banii.

Gică Hagi, despre banii primiţi de cluburile din România de la UEFA: „De ce nu ne întreabă şi pe noi cum e mai bine?”

„Iar un lucru pe care nu-l înţeleg. De ce s-au împărţit aşa banii de la UEFA? Noi nu am băgat juniori? Noi nu am ţinut 5 cu 6? Noi nu am băgat cei mai mulţi români? Noi n-am dat jucători la echipe naţionale?

Păi de ce să se facă clasamente? Şi acolo faceţi clasamente? Păi scuzaţi-mă, s-au împărţit numai din pix lucrurile? De ce nu ne întreabă şi pe noi cum e mai bine?

Cum să se dea nişte bani la două echipe? Păi eu, dacă am respectat regula, de ce să nu primesc?