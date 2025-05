CSM Bucureşti a câştigat un nou titlu. Cristina Neagu, campioană înainte de retragere - Antena Sport

„(n.r: Ţi-a cântat imnul pentru ultima oară. Corect?) Da, a fost o atmosferă foarte frumoasă. Mă bucur mult că am revenit. Primele 15 minute noi nu prea am fost în meci.

Până la urmă, victoria e meritată, am fost echipa mai bună. A 8-a Cupă a României pentru club, am fost pe teren şi am câştigat-o.

(n.r: Finalul perfect de carieră, Cupa României, luaţi şi titlul în Liga Florilor) Nu e neapărat finalul perfect. Mi-aş fi dorit foarte mult să mergem în Final Four, dar lucrul ăsta nu îl mai putem schimba. (n.r: E o zi importantă pentru tine. Vei fi decorată cu gradul de cavaler. Cum te simţi?) Mă simt mândră şi foarte onorată.

Te-ai simţit ca o regină, purtată de colege în braţe? Părea un tron Da, se poate spune şi aşa. Un gest foarte frumos al lor, m-am simţit specială. Mă simt specială”, a spus Cristina Neagu după ce a cucerit o nouă Cupă a României, ultima din cariera ei de jucătoare.