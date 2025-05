"Aşa se întâmplă cu echipele mari" Dan Nistor, reacţie vehementă după U Cluj - FCSB 0-2: "Prostii" - Antena Sport

„(n.r: Cum a fost în seara asta?) Aţi văzut şi dumneavoastră, a fost destul de greu, dar cred că noi ne-am făcut meciul greu în prima repriză pentru că nu am marcat la ocaziile pe care le-am avut.

Este foarte greu. Din păcate avem foarte mulţi accidentaţi. O să revină Alex, care a fost suspendat, dar cu ceilalţi va fi foarte greu pentru că au accidentări destul de grave. Probabil va mai dura până vor reveni. Mai avem 2 meciuri, importante, sper să facem maximum de puncte.

Nu cred că am căzut fizic, cred că mai mult psihic am căzut pentru că am ratat foarte mult în prima repriză.

(n.r: despre arbitraj) În tur la ei n-a dat, s-a dus la VAR, a dat. La noi a fost invers. Prefer să nu vorbesc despre acest lucru pentru că nu mai înţeleg nimic. Aşa au decis cei de la VAR, aşa a decis domnul arbitru, îl respect. Eu n-o să mai vorbesc niciodată despre arbitraj, aşa a considerat el şi mergem mai departe.