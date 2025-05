"Sunt cel mai urecheat". Octavian Popescu, reacţie dură la adresa criticilor. Ce l-a deranjat: "Au zis că sunt de Liga a 4-a" - Antena Sport

Octavian Popescu a oferit o reacţie dură, după criticile primite în acest sezon. Decarul de la FCSB a dezvăluit că a fost foarte deranjat atunci când a fost numit „jucător de Liga a 4-a”.

Octavian Popescu a stat departe de teren timp de cinci luni, în acest sezon, din cauza unei accidentări. Mijlocaşul de 22 de ani a revenit în primul 11 de la FCSB la meciul tur cu Universitatea Craiova, din play-off.

Octavian Popescu, reacţie dură la adresa criticilor

Octavian Popescu a declarat că nu a fost înţeles atunci când a revenit după accidentare, fiind imediat criticat. Decarul campioanei a fost schimbat după o repriză în duelul cu Universitatea Craiova.

Totodată, Octavian Popescu a subliniat că el este jucătorul mereu criticat de la FCSB şi le-a transmis un mesaj dur celor nemulţumiţi de randamentul lui.

„Eu sunt cel mai atacat mereu. Asta este, m-am învățat cu asta. Nu bag în seamă foarte mult. Am văzut multe discuții că ar trebui să fiu dat la schimb. M-a deranjat că am stat 5 luni și când am intrat au zis că sunt jucător de Liga a 4-a.