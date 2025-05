"Citiţi formula succesului lui Hagi". Gică Hagi anunţă "revoluţia" la Farul: "La fel ca Barcelona şi Bayern" - Antena Sport

Vom face o analiză şi vedem cum mergem înainte. Farul la anul trebuie să arate altfel. De obicei mai am cât o viziune, i-am zis lui Larie că vom face o echipă bună la anul, mult mai bună decât asta. Trebuie să muncim, să găsim soluţii şi atenţie, cu bani mai puţini.

„Sper ca împreună cu conducerea să fim inspiraţi în tot ce facem, e mult de muncă. Nu e uşor să creezi o echipă competitivă. Nu ştiu de unde a venit această aroganţă. Avem de toate, la fel cum are Barcelona, Bayern, Juventus. Centru de copii şi juniori, unic în România. Îl avem de 15 ani, cu teren înăuntru. Unicul centru care s-a construit. Clubul a pus tot la dispoziţie, nu ma zic cât s-a cheltuit, s-au făcut investiţii multe, pentru jucători, ei au rămas datori, inclusiv eu. Dar la mine nu e problemă, e simplu.

„E greu să faci performanţă”

Vom face echipă mult mai bună, acesta e targetul nostru, trebuie să muncim. Când joci pe banii pe care s-a jucat azi…au vrut, dar atât se poate. Când nu ai putere mentală şi fizică, e greu să faci performanţă. E foarte greu. Eu zic că la anul, asta trebuie să facem, ambiţie, motivaţie, muncă multă şi mentalitate de campion. Mereu să gândească aşa, asta vom încerca.

Citiţi formula de succes a lui Hagi. Trebuie să ştii ce obiectiv îţi creezi, succesul se planifică. Doi: trebuie să fii motivat, ambiţia şi munca şi mentalitatea. Trei de M, acestea fac succesul, motivaţia, munca şi mentalitatea. Convins de ce fac, cred în ce fac şi am curaj. Eu planific, primul vinovat sunt eu, îmi asum, nu am o problemă, dar trebuie să am curaj”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă, după Farul – UTA 1-2.