"Boierie și aroganță!" Gică Hagi a „tunat” după Farul - UTA 1-2! Și-a făcut praf jucătorii: "E dureros!" - Antena Sport

Nu, nu e un sezon ratat. Ce? Noi suntem Farul. Credeți că mereu vom fi campioni sau să ne batem acolo doar că subsemnatul stă pe bancă? Mai depinde de multe alte lucruri. A fost frumos, dar vine și partea mai puțin plăcută de anul ăsta.

E multă boierie la Farul. Multă! Și multă aroganță. Am spus-o, am făcut-o. Sperăm să schimbăm acest lucru și să devenim iar umili, muncitori, o echipă care face ambele faze, așa cum am fost când am câștigat titlul. Atunci jucătorii erau foarte bine, acum…

Ce baraj? N-am făcut calcule, nu știu. Mi-e foarte greu să cred că ne vom schimba la față când noi pierdem meci decisiv acasă. S-a jucat pe sute de mii de euro, în fața suporterilor noștri. Ce-o să schimbăm în 3-4 zile? Doar să bagăm mulți tineri.

Trebuie să fim mult mai modești, cu picioarele pe pământ. Muncă multă! Ați văzut ce-a zis Luis Enrique? Știți care e motto-ul lui Hagi? Ați citit cartea? Mă antrenez cum joc și joc cum mă antrenez”, a spus Gică Hagi, la digisport.ro.

„Continuaţi la UTA?” Anunţul lui Mircea Rednic, după ce a salvat echipa de la retrogradare

Mircea Rednic a făcut anunţul despre viitorul lui, după ce a salvat-o pe UTA de la retrogradare. Antrenorul a subliniat că decizia nu îi va aparţine lui în totalitate, ci celor din conducerea clubului.

UTA a învins-o pe Farul cu 2-1 şi a scăpat de emoţiile retrogradării. Arădenii au acumulat 30 de puncte, fiind la patru puncte distanţă de Botoşani, prima echipă pe loc de baraj.

Mircea Rednic a mai declarat că jucătorii săi nu se vor relaxa în ultima etapă, deşi s-au salvat matematic de la retrogradare. Antrenorul a transmis că duelul cu trupa lui Gică Hagi a fost unul extrem de dificil.

Rednic nu s-a ferit să spună faptul că sezonul a fost unul „ratat” pentru UTA, mărturisind că şi el a greşit în unele momente.

„Cum să intrăm în vacanță? Nu există. E păcat de tot efortul pe care l-am făcut aici, împotriva unei echipe care ne-a pus multe probleme, care a avut posesie, câteva șanse bune. În momentul de față suntem peste ei în clasament, ei au beneficiat de rotunjire.

E un sezon ratat, îmi pare rău că trebuie să spun asta. Am dus lipsa unui atacant adevărat. Costache face un efort bun, dar nu e atacant. (n.r.-Ce vă reproșați?) În unele cazuri poate nu am fost nici eu inspirat. Parcă mă spovedesc, lăsați-mă să mă bucur. Obiectivul clubului era salvarea de la retrogradarea, am sărit și peste baraj, dar eu mi-aș fi dorit mai mult.

Lumea e foarte ambițioasă, specialistă, niciodată nu o să fie mulțumită, doar dacă iei campionatul sau alt trofeu. Eu cred că se pot face lucruri frumoase, dar trebuie mai multă pozitivitate. Eu când am venit aici am cerut doar condiții de antrenament și să fie bugetul asigurat.

(n.r.-Continuați la UTA?) ”Nu știu, mai am un meci, după discutăm. Mai am un an de contract, v-am spus care sunt cerințele mele. Este un oraș de fotbal. Dacă domnul Meszar, că el m-a adus aici și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și echipă, decide că vor altceva, nu e nicio problemă”, a declarat Mircea Rednic.