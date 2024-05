"O echipă îngenuncheată, nu poate să alerge" Florin Prunea i-a făcut praf pe jucătorii formaţiei care e aproape de Liga a 2-a! - Antena Sport

Portarul echipei lui Adrian Mititelu a mai menționat faptul că, în unele momente, și-ar dori să iasă din poartă pentru a finaliza singur acțiunile de atac.

”Fotbalul se joacă pe goluri, nu pe ocazii. Simțeam că în orice situație pot lua gol. Toți fundașii mei laterali erau în atac. Am fost jalnici. Mă apăram doar cu fundașii centrali. Noroc că am mai scos din mingi, altfel putea fi 4-0 până la pauză.

Eu nu mai pot să stau în poartă. Am tensiunea 200, 180. Îmi vine să ies pe teren, să dau eu cu capul. A fost o zi neagră pentru noi. Am considerat meciul acesta drept o finală, atât și meciul următor. Se pare că totuși nu am înțeles.

Atât cât mai sunt șanse matematice, am speranțe. Am speranțe, așa am câștigat și cu U Cluj acasă. Doamne ajută să se trezească cu toții și să facem un meci bun. Acum suntem la mâna rezultatelor.

Nu mai suntem la mâna noastră. Noi trebuie să ne câștigăm meciul și apoi vedem ce se va întâmpla”, a spus Gurău, la digisport.ro.