Octavian Popescu, distrus de Basarab Panduru după ce a ajuns rezervă la FCSB: „Să-și pună multe întrebări!” - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Basarab Panduru a tras un semnal de alarmă și pentru faptul că Octavian Popescu nu a fost convocat nici la echipa națională U21, pentru acțiunea „tricolorilor mici” din luna martie.

„Altceva mă pune pe gânduri. Cum ajunge Tavi Popescu rezerva lui Radaslavescu. Tavi Popescu să-şi pună şi mai multe întrebări. Tavi nu-şi pune întrebări, că el nu învaţă nimic. Cum am ajuns eu care eram mare jucător acum un an, doi, să fiu rezerva lui Radaslavescu? Bă, cum am ajuns? Nu eşti convocat la U21”, a declarat Basarab Panduru, conform orangesport.ro.

Reclamă

Octavian Popescu, în vârstă de 21 de ani, a intrat din nou în dizgrațiile lui Gigi Becali, acesta fiind motivul pentru care a fost lăsat pe bancă la duelul cu Farul. Mijlocașul a bifat 32 de meciuri la formația roș-albastră, în acest sezon, în toate competițiile, reușind să marcheze doar trei goluri.

Octavian Popescu i-a „stricat” golul lui Florinel Coman cu o simulare

Octavian Popescu i-a „stricat” golul lui Florinel Coman cu o simulare. „Perla” lui Gigi Becali a comis o eroare imensă, care a dus la anularea unei reușite a echipei sale.

În a doua repriză a duelului de la Ovidiu, Florinel Coman a reușit să trimită mingea în poartă, însă centralul Marcel Bârsan a sesizat o problemă în construcția fazei.

Reclamă 4 / 0/3

În minutul 71 al duelului, balonul a ajuns la Octavian Popescu, care a intrat în careu, fiind înconjurat de mai mulți adversari. „Perla” lui Gigi Becali s-a dus pe direcția jucătorilor adverși și a căzut ușor după un posibil contact. Totuși, mingea a ajuns la Florinel Coman, care a preluat mingea și a trimis un șut de senzație, care s-a oprit în poarta lui Buzbuchi. Arbitrul Marcel Bârsan a anulat însă golul și i-a dat cartonașul galben lui Octavian Popescu, care a protestat vehement după decizia acestuia. Mai apoi, jucătorii de la FCSB au fost nevoiți să se întoarcă la joc, dat fiind faptul că arbitrul nu și-a schimbat decizia.

Va câştiga Simona Halep cel puţin un turneu în 2024? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...