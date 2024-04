OFICIAL | Eugen Trică, noul antrenor de la FCU Craiova! Nicolo Napoli a rămas în club - Antena Sport

„Am ascultat declarația tatălui meu. Eu aseară după meci am vrut sa îi fac un bine, nu un rău. Am încercat să nu am remușcări în timp că nu am încercat și asta. De 19 ani niciodată nu ne-am atribuit și noi o vină, mereu am căutat vinovații în altă parte.

Eu nu îmi arog promovările în Liga a II-a și Liga I. Eu am afirmat că este și munca mea acolo și tot sufletul depus. Aici nu este o concurență între noi doi, asta trebuia să înțeleagă el. Eu sunt fiul lui, nu angajatul lui.

Pentru el echipa de fotbal înseamnă mai mult ca orice, mai mult ca soția, mai mult ca mine, mai mult ca viitorul nostru. Ca să nu stea cu grija că fac vreo ‘manevră’ cu Mihai Rotaru, o să cedez la cine vrea el acțiunile pe care le am în societate.

Să vină cu formula juridică și cedez tot ce am pe numele meu pe toate societățile, nu am nevoie de nimic. Averea el a făcut-o, iar de aici pleacă totul. Nu pretind nimic din ce susținea el public că ‘dețin’.

Este ultima mea declarație pe acest subiect. Puteți să considerați că deja nu mai am nicio calitate la echipa de fotbal, cum de fapt nu am avut niciodată. Problema nu este că eu mă trezesc la ora 12, problema este că el nu se trezește nici în ceasul al 12-lea”, a declarat Adrian Mititelu Jr, conform fanatik.ro.