OFICIAL | Gică Hagi l-a vândut pe Andrei Artean! Noua echipă a mijlocaşului român a anunţat transferul! - Antena Sport

„Am aflat de la Mister, de la domnul Hagi. M-a chemat la hotel la dânsul şi mi-a transmis că l-a sunat domnul selecţioner şi m-a convocat. Am primit această veste cu foarte multă bucurie, cu foarte multă mândrie. Foarte emoţionat am fost. Sunt foarte fericit că sunt aici, e o încununare a muncii mele. Chiar dacă am 30 de ani, niciodată nu e prea târziu. Domnul selecţioner mă urmărea de mult timp şi chiar am aşteptat acest moment.

Prima dată vestea am împărtăşit-o cu familia mea, cum e normal, cred că toată lumea face lucrul acesta. Am aflat cu o zi înainte de meciul din campionat şi nu am spus la foarte multă lume. Doar după ce a fost anunţat lotul m-a felicitat toată lumea.

Cred că e o mândrie să fii la echipa naţională, orice jucător cred că vrea să îşi reprezinte ţara. Mândrie foarte multă. E prima mea convocare, nu m-am aşteptat, la selecţia asta chiar nu m-am aşteptat mai ales că e una foarte importantă. Dar cred că lucrul acesta trebuie să îmi arate că tot timpul trebuie să te aştepţi la lucruri măreţe”, a declarat Andrei Artean într-un interviu pentru frf.ro.