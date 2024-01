OFICIAL | Yevhen Konoplyanka este OUT de la CFR Cluj! Neluţu Varga a renunţat la starul ucrainean care primea un salariu uriaş - Antena Sport

OFICIAL | Yevhen Konoplyanka este OUT de la CFR Cluj! Neluţu Varga a renunţat la starul ucrainean care primea un salariu uriaş

„Mulțumim, Yevhen Konoplyanka! Clubul CFR 1907 Cluj și jucătorul Yevhen Konoplyanka au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a contractului.

Îi mulțumim pe această cale și îi urăm mult succes în continuare!„, a fost comunicatul transmis pe Facebook de CFR Cluj.

20.000 de euro era salariul lunar pe care îl încasa Konoplyanka în Gruia. Neluţu Varga anunţase în luna noiembrie că ucraineanul va rămâne la echipă şi că va arăta de ceea ce este în stare în meciurile din play-off.

„Vreau să vă anunț care e situația lui Konoplyanka. Am vorbit cu el, iar el a vorbit și cu antrenorul. Nu se pune problema ca el să îmi fie o țeapă ca Baptista. El a avut ghinion cu o accidentare. Când trebuia să revină sută la sută tot apăreau niște probleme. Și am decis să nu îl mai forțăm, pentru că nu vreau să pierd banii aiurea cu el. Am niște salarii de achitat, nu mici, iar eu vreau să și profit de pe urma prezenței acestui jucător la CFR.

Așa că am avut răbdare cu el, iar acum el o să intre. Antrenorul este cel care o să decidă când. Konoplyanka este refăcut, iar eu vă asigur că in play-off o să fie arma noastră secretă. L-am adus să facă diferența prin calitățile sale și o să îl vedeți în play-off că o să fie unul dintre oamenii noștri de bază”, a spus Nelu Varga pentru prosport.ro.

În cariera sa, vedeta celor de la CFR Cluj a mai jucat pentru: Dnipro, Sevilla, Schalke, Șahtior și Cracovia. A atins cea mai mare cotă de piață în anul 2015, atunci când valora suma de 25 de milioane de euro. În momentul de față este cotat la 500.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.