Olaru a primit cel mai emoţionant mesaj de la mama sa: "Am o latură mai sensibilă!" Anunţ uriaş: "Vreau titlul şi anul viitor" - Antena Sport

Cu Farul a fost doar o mică petrecere. Cea mare va fi la meciul cu CFR-ul lui Petrescu, pentru care s-au dat aproape toate biletele. „Va fi special tot ce se va întâmpla. Asteptăm cu nerăbdare meciul cu CFR. Mai mult ca niciodată„, a mai spus Olaru.

Olaru se antrenează pentru o nouă sărbătoare şi anul viitor. (n.r. – pe ce loc ar pune câştigarea titlului) Ar fi clar în top 3 pentru că este un vis devenit realitate. Să câştig titlul şi anul viitor ar fi noul obiectiv„, a mai spus Olaru.

Prietenii i-au blocat telefonul cu mesaje, dar pe cel mai special l-a primit de la mama lui. „Ea e cu mesajele emoţionante şi faţă de ea am o latură mai aşa, mai sensibilă„, a mai spus Olaru.

Darius Olaru, schimb de replici savuros cu Alex Băluţă

Darius Olaru a avut un schimb de replici savuros cu Alex Băluţă, după ce FCSB a cucerit titlul de campioană. Formaţia roş-albastră a învins-o pe Farul cu 2-1 şi a câştigat campionatul.

După bucuria de pe teren şi din peluză, Darius Olaru a venit în faţa jurnaliştilor, dar a fost „întrerupt” de colegii săi. Ştefan Târnovanu, Adrian Şut şi Alex Băluţă au stat în faţa microfoanelor împreună şi s-au distrat.

„Nici nu ştiu ce sentimente… Bucurie, am şi plâns. Nişte emoţii de nedescris. Mai mari emoţiile după meci, decât înainte de meci. (n.r. – de când aştepţi acest moment?) De când am venit aici, de patru ani şi jumătate. Cred că l-am meritat până la urmă", a spus Alex Băluţă, înainte ca Adrian Şut să îşi facă apariţia. Adrian Şut: „E prima dată pentru mulţi dintre noi şi cred că merităm această bucurie". Chiar dacă FCSB a cucerit titlul, jucătorii lui Elias Charalambous nu au primit încă trofeul: Alex Băluţă: „Aşteptăm, aşteptăm (n.r. – trofeul). Mai avem trei meciuri, le tratăm serios şi o să ridicăm şi trofeul. E timp de toate". Ştefan Târnovanu: „Ne bucurăm şi aşa (n.r. – fără trofeu)". Adrian Şut: „Îl avem de mult timp în cap". Întrebat despre decizia de a venit la FCSB vara trecută, Alex Băluţă a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegilor săi, după care a intervenit Darius Olaru:

Alex Băluţă: „E un sentiment unic. Nu pot să descriu. Asta am visat de când am intrat în vestiar şi am văzut ce băieţi serioşi sunt, ce calitate au şi mi-am dorit din tot sufletul să mă integrez cât mai repede şi să aduc plus”.

Darius Olaru: „Ai cuvintele la tine, copile”.

