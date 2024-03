"Olaru şi Coman sau Dică şi Rădoi?" Mihai Stoica a dat răspunsul! Pe cine ar alege la FCSB - Antena Sport

„Am vorbit cu cei de acolo și l-au analizat. Extrema lor, Silas, are o ofertă foarte mare, de 60 de milioane de euro, din Arabia Saudită, și se gândesc că Florinel Coman ar putea fi omul care să ocupe banda stângă la Stuttgart, având în vedere și suma lui de transfer.

Sigur mai sunt 2-3 pe listă. Are aceleași calități ca Silas, are viteză, lovește mingea cu piciorul drept, intră în combinații… Clar îi mai trebuie puțină forță, dar are calitățile necesare să joace în campionatul Germaniei.

Nu știu dacă a venit cineva să discute cu el. E exploziv și marcheză. Poate să câștige fără probleme 100.000 de euro pe lună”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.