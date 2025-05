Dan Nistor s-a dezlănţuit! Şi-a certat colegii după meci: Nu l-a iertat nici pe arbitrul Istvan Kovacs - Antena Sport

Dan Nistor s-a dezlănţuit după Dinamo-U Cluj 1-3. Omul care i-a readus pe oaspeţi în meci, cu eurogolul din minutul 84, şi-a criticat mai mulţi colegi, dar nu l-a iertat nici pe arbitrul Istvan Kovacs. Mijlocaşul nu îşi explică ratările colegilor săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Nistor a trecut prin mari emoţii. Spune că i-a fost teamă de faptul că U Cluj ar putea să piardă un loc de cupă europeană.

Dan Nistor are speranţe la locul 3

Dan Nistor s-a enervat de ratările echipei sale din prima parte a meciului. Nu l-a iertat nici pe Istvan Kovacs. E convins că la faza din minutul 63 a fost fault şi penalty la Chipciu. „Nu ştiu dacă mai pot să alerg, abia mai vorbesc. Ce am trăit în această seară nu credeam că mai trăiesc. Mă gândeam la finala Cupei de acum doi ani când am pierdut-o. Acum era să o comitem din nou. Mă bucur că am reuşit să câştigăm. Merităm victoria chiar dacă am jucat în 10 oameni. O să îi urechez zilele viitoare pe unii colegi. Nu se poate să ratezi cu poarta goală. VAR a fost la golul nostru anulat, dar la penalty n-a mai fost. A fost penalty clar, dar n-a mers camera. Păcat că nu va juca Alex următorul meci. Poate cu un ajutor zilele astea vom termina pe locul 3”, a spus Dan Nistor, conform digisport.ro.

Mai mult, Dan Nistor spune că speră ca echipa sa să termine pe locul 3. Aşteaptă ajutor din partea celor de la FCSB. Speră ca echipa roş-albastră să o încurce pe Craiova. „Îmi dau eu singur acum cu trafaletul. Am fost eu azi, meciul viitor poate vine rândul altora. Cât mai putem, jucăm. Când nu mai putem, ridicăm mâna şi plecăm. Aştept ajutor, de ce să nu recunosc. Toate echipele au jucat corect. Îi felicit pe FCSB şi sperăm să ne calificăm în cupele europene”, a mai spus Chipciu.