Florentin Petre a reacționat după Dinamo - U Cluj 1-3: "Nici nu mi-a trecut prin cap că putem pierde!" - Antena Sport

Se acumulează, oboseală, accidentări, fel și fel de lucruri. Trebuie să ai un lot de jucători, dar, cu siguranță, Dinamo va merge mai departe. Dinamo va aduce jucători și vom arăta altfel”, a spus Florentin Petre, la digisport.ro.

Ioan Ovidiu Sabău, cuvinte uriaşe după victoria cu Dinamo

Ion Ovidiu Sabău şi-a lăudat la scenă deschisă echipa după victoria în faţa lui Dinamo, scor 3-1. Chiar dacă oaspeţii au jucat cu un om în minus din minutul 63, finalul a fost uluitor. Clujenii au marcat de 3 ori în ultimele 11 minute ale partidei. Şepcile roşii au urcat pe locul 3 şi şi-au asigurat cel puţin locul de baraj de Conference League.

Prin jocul rezultatelor, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău poate termina campionatul chiar pe locul secund.

Ioan Ovidiu Sabău este mulţumit de jocul echipei sale, chiar dacă victoria s-a conturat abia în finalul meciului. Spune că i-a plăcut enorm atitudinea jucătorilor săi. Nu l-a certat nici pe Alex Chipciu care a fost eliminat în minutul 63 după proteste vehemente.

„Depinde de noi dacă vom juca baraj sau nu. Suntem siguri de locul 4. Mi-a plăcut reacţia echipei din repriza a doua. Am fost dominaţi, dar am ştiut să luptăm şi am meritat victoria. Aşa trebuie să se vadă la o echipă care poate realiza un obiectiv.

Am avut ocazii şi în prima repriză, dar n-am marcat. Repriza a doua am avut şi două bare. trebuie să fiu mulţumit ca antrenor. A contat starea de spirit şi că am jucat fotbal Urmează o reconstrucţie mare de tot.

A considerat că i s-a făcut o nedreptate. Se întâmplă acele stări, emoţii, oboseala. Simţea că putem mai mult. E dezamăgirea aia mare că nu i s-a dat penalty. Kovacs nu a putut să treacă peste”, a spus Sabău, conform sursei citate.