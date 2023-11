Ovidiu Burcă a ajuns la capătul răbdării după Dinamo - FCSB 0-1: "Sunt epuizat!" Reproşuri pentru jucători: "Nu înţeleg de ce" - Antena Sport

Reclamă

Din păcate am avut şi jucători accidentaţi, şi suspendaţi. Se întâmplă aceeaşi poveste. Odată cu schimbările… am iuţit puţin meciul, am avut mai multă claritate. Dar fără să concretizăm, deşi am avut ocazii importante.

E o problemă pe care o avem. Mă întrebaţi şi înainte de joc. Am încercat să aduc jucători cu calităţi ofensive, am jucat cu cei 3 în faţă, poate mă aşteptam la mai mult.

Întotdeauna când apar nişte probleme în atac, în apărare… nu poţi să pui degetul pe o problemă. Astăzi dacă mă întrebaţi, sunt destul de epuizat. Am avut aşteptări mari de la meciul acesta. Vedem pe viitor. Epuizat în sensul că e o serie neagră, e o situaţie deloc uşoară. Ştiam că e aşa, dar parcă e şi o energie negativă! Jucători suspendaţi, accidentaţi… e destul de greu să creezi omogenitate.

Situaţia e destul de îngrijorătoare, nu ne gândeam că va fi atât de greu. Din păcate, în momentul în care încerci să faci lucrurile din mers, se pierde foarte mult din încredere, din energie. Am pierdut şi foarte multe meciuri nemeritat.

(Aţi făcut pentru iarnă un plan?) Eu îmi respect foarte mult jucătorii, nu o să vin niciodată să vin public să spun că sunt nemulţumit. Aşteptăm pauza”, a declarat Ovidiu Burcă la digisport.

Patriche, căpitanul de la Dinamo, dărâmat după înfrângerea cu FCSB Răzvan Patriche, căpitanul de la Dinamo, a fost dărâmat după înfrângerea cu FCSB. Căpitanul dinamoviştilor a spus că echipa trebuie să strângă rândurile şi să înceapă să strângă puncte. Căpitanul dinamoviştilor a mai spus că meciul a fost decis de execuţia fabuloasă a lui Florinel Coman şi a mai spus că derby a fost mai mult în tribune decât pe teren. „Este un moment dificil. Şi noi şi suporterii suntem nemulţumiţi. Nu ştiu ce să mai facem, dar trebuie să ieşim din acest moment greu. Ştiu, trecem prin momente grele. Nu reuşim să înscriem, primim goluri din faze fixe. Toată lumea e foarte dezamăgită. Suntem cu toţii în capul în pământ, nu trebuie să ne plângem de milă, trebuie să mergem înainte. Nu ne iartă nimeni. Trebuie să strângem rândurile şi să luăm puncte. Poate jocul nu s-a ridicat, dar în tribună a fost derby”, a spus căpitanul celor de la Dinamo, Răzvan Patriche la digisport.ro.